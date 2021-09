Borghi più belli d’Italia: ecco quelli imperdibili!

Pubblicità

L’Italia si sa, è fatta di tantissime meraviglie, dalla cultura alla tavola fino ovviamente ai paesaggi. Non solo le grandi città ma anche, e soprattutto, i piccoli borghi sono un vero fiore all’occhiello che ogni anno attirano tantissimi turisti italiani e non che amano perdersi tra i vicoli e stupirsi per uno scorcio, un dettaglio. Ma tra i tantissimi, quali sono i borghi più belli d’Italia? La risposta a questa domanda non è cosa semplice, anzi perché tutti sono particolari ognuno per un motivo e ovviamente varia anche in base ai gusti. Ogni anno però si vota per i borghi più belli d’Italia e il vincitore viene eletto nell’omonima trasmissione! Ma torniamo a noi e vediamo nel dettaglio alcune piccole chicche imperdibili!

Borghi più belli d’Italia Toscana ed Emilia Romagna

Non si poteva certo che cominciare la lista dei borghi più belli d’Italia da due regioni tanto amate come la Toscana e l’Emilia Romagna. Molto diverse tra loro, una più gettonata dai vip e l’altra amata per la vita notturna della riviera romagnola, in realtà nascondono un entroterra fatto di colline e piccoli borghi arroccati con viste mozzafiato.

Tra i borghi più belli della Toscana infatti non si possono non citare i protagonisti della Val d’Orcia come Pienza, San Quirico d’Orcia, e la minuscola Monticchiello dover poter gustare un ottimo pasto all’Osteria della Porta con vista sui colli toscani. Se siete in zona poi non potete assolutamente perdervi la Cappella della Madonna di Vitaleta! Infine, in la Toscana è regno di ottimo cibo ma anche di vini pregiati! Se quindi siete amanti del genere Montepulciano e Montalcino sono davvero imperdibili!

Ora attraversiamo l’appennino Tosco-Emiliano ed e prepariamoci ad andare alla scoperta dei borghi più belli dell’Emilia Romagna. Anche qui l’entroterra racchiude diverse perle imperdibili. Prima fra tutte Dozza, un piccolo paese in provincia di Imola noto per i suoi murales sulle case e che ogni anno attira artisti di strada internazionali per realizzare nuovi capolavori! Se invece volete vedere il mare da una posizione decisamente privilegiata, arrampicatevi fino a San Leo, il minuscolo paesino vicino a San Marino e dal suo castello godetevi la pace e ammirate il mare in lontananza.

Borghi più belli d’Italia Liguria e Sicilia

Rimanendo sempre i luoghi di mare, eccoci in due delle mete preferite dagli italiani: la Liguria e la Sicilia. Se la prima è nota soprattutto per i suoi piccoli paesini con affaccio sul mare, la Sicilia invece vanta paesaggi stupendi e una dieta assicurata…al rientro!

Tra i borghi più belli della Liguria vanno sicuramente menzionate le 5 terre. Questo itinerario molto romantico si snoda alla scoperta di 5 paesi a picco sul mare. Un itinerario che si può fare in treno o, per i più atletici, a piedi per non perdersi nemmeno uno scorcio! Infine, si dice che in Liguria ci sono le 5 Terre+1! A Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore infatti si aggiunge la piccola Portovenere con le sue casette color pastello e le grotte tanto amate da Goethe.

La Sicilia, invece, patria dell’arancino, della granita e del cannolo, giusto per citare un paio delle sue eccellenza gastronomiche, vanta tantissimi borghi imperdibili. Ecco quindi una breve lista dei borghi più belli della Sicilia: dalla caratteristica Marzamemi, al centro barocco di Scicli e, per concludere, Savoca nota soprattutto per essere stata il set cinematografico de Il padrino.

Borghi più belli d’Italia Umbria e Marche

Lasciamo per un attimo la costa per spostarci nell’entroterra per scoprire i borghi più belli dell’Umbria. Questa regione è infatti tra le più caratteristiche per i suoi bellissimi paesi! Cominciamo dalla patria del buon cibo: Norcia. Sebbene sia stata pesantemente colpita dal terremoto questo borgo è riuscito a rialzarsi e sta pian piano ricostruendo le sue bellissime piazze del centro storico. A poca distanza si trova Castelluccio di Norcia, amato per le sue distese di fiori dai mille colori. E parlando di fiori, come non citare Spello dove la vera attrazione del centro storico sono i balconi, muri e angoli della città pieni di fiori?

Dall’Umbria alle Marche la strada e poca e qui si viene soprattutto per la rinomata riserva del Conero sulla costa. Nell’entroterra però, girovagando tra i borghi più belli delle Marche, la meraviglia non finisce! Cominciamo dal borgo dell’amore di Paolo e Francesca a Gradara, per poi spostarci e scoprire la storia dei duchi di Urbino e del bellissimo castello fino a ripercorrere i luoghi tanto amati dal Leopardi nella sua città Natale Recanati e, per concludere, godetevi un assaggio a uno dei prodotti slow food per eccellenza, l’oliva ascolana, proprio lì dov’è nata: ad Ascoli Piceno.

Borghi più belli d’Italia Lazio e Campania

Scendiamo un po’ più sotto lo stivale e addentriamoci in due delle regioni più belle del sud Italia: il Lazio e la Campania.

Partendo dalla seconda, i borghi più belli della Campania sembreranno quasi banali… ma d’altronde come si fa a non citarli? Stiamo ovviamente parlando dei paesi che si affacciano lungo la Costiera Amalfitana da Ravello ad Amalfi, da Vietri sul Mare fino ad Atrani!

Il Lazio invece con i suoi angoli di paradiso un po’ nascosti è perfetto per chi cerca tranquillità dopo una tipica giornata da turisti a Roma. Tra i borghi più belli del Lazio dunque ecco spuntare Sant’Angelo, il borgo delle fiabe. Proprio come Dozza in Emilia Romagna anche qui la caratteristica che la contraddistingue è proprio l’arte di strada. Qui però i murales sono tutti a tema favole!

Borghi più belli d’Italia Lombardia e Trentino

Infine, non possiamo parlare solo di mare o entroterra, l’Italia vanta anche tantissime località di montagna e dei bellissimi laghi!

Per quanto riguarda la montagna, ma anche con i laghi non scherza, ecco alcuni tra i borghi più belli d’Italia nel Trentino. Vipiteno è sicuramente una località presso Bolzano tra i borghi più belli d’Italia, anche se in realtà nei dintorni è pieno, da Merano fino a Bressanone, noti soprattutto per i bellissimi mercatini di Natale tipici! E poi come dimenticare Rango e Canale di Tenno che sanno riportarci indietro nel tempo fino al Medioevo?

Per ultima, ma non certo per importanza o bellezza, la Lombardia. Una delle regioni più belle per i tanti paesini sui laghi vanta diversi borghi più belli d’Italia. Da Montisola divenuta famosa anche grazie all’installazione di Christo Floating Piers, a Lovere, considerato uno dei borghi più romantici d’Italia, fino a Limone sul Garda, Bormio e Tirano, ultimo borgo italiano e da dove parte il famoso Trenino del Bernina.

100 borghi più belli d’Italia

Certo l’Italia è ancora lunga con tantissime altre regioni dai paesaggi stupendi, ma elencarli tutti diventerebbe davvero lungo. Per cui ecco qui una lista dei 100 borghi più belli d’Italia: