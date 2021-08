Terracina: tutto quello che c’è da sapere sul borgo del Lazio

Pubblicità

Ormai si sa, l’Italia è piena di bellissime mete da vedere. Dalle grandi città fino ai piccolissimi paesini qui è tutto una scoperta unica! Ogni regione poi ha le sue caratteristiche: al nord ci sono più che altro borghi di montagna o affacciati sui bellissimi laghi mentre il centro e, soprattutto il sud e le isole sono piene di borghi di mare affacciati sui tantissimi mari. Uno di questi si trova nel Lazio ed è il borgo di Terracina. Ecco allora alcuni consigli e motivi per i quali, se vi trovate in queste zone, fareste meglio a inserirlo tra le vostre tappe!

Comune di Terracina

Terracina si trova sulla costa del Lazio verso il confine con la Campania. Questo piccolo borgo viene spesso visto come una meta solamente balneare, ma in realtà racchiude tante piccole cose interessanti da vedere. Come spesso accade però per scoprirle bisogna abbandonare la parte turistica e marittima e addentrarsi nel cuore del piccolo borgo. Terracina infatti ha una doppia anima: una più antica mentre una, quella più bassa, di epoca romana. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme alcune della cose da vedere più caratteristiche:

Corso Anita Garibaldi . Tra le tante stradine e vicoli, Terracina vanta anche un bellissimo corso vero cuore del paese. Stiamo parlando di Corso Anita Garibaldi. Qui tra negozi e bar si possono anche ammirare tantissimi esempi di case e palazzi di altre epoche, uno più bello dell’altro.

. Tra le tante stradine e vicoli, Terracina vanta anche un bellissimo corso vero cuore del paese. Stiamo parlando di Corso Anita Garibaldi. Qui tra negozi e bar si possono anche ammirare tantissimi esempi di case e palazzi di altre epoche, uno più bello dell’altro. Chiesa del Purgatorio . Situata lungo il corso principale questa chiesa si trova sulla cima di una lunga scalinata ed è caratterizzata da uno stile barocco spagnolesco.

. Situata lungo il corso principale questa chiesa si trova sulla cima di una lunga scalinata ed è caratterizzata da uno stile barocco spagnolesco. Duomo di Terracina . Situato al Foro Emiliano, il Duomo del borgo è la cattedrale di San Cesareo. L’edificio seppur molto antico, pare infatti essere risalente al V VI secolo, in realtà è stato restaurato di recente.

. Situato al Foro Emiliano, il Duomo del borgo è la cattedrale di San Cesareo. L’edificio seppur molto antico, pare infatti essere risalente al V VI secolo, in realtà è stato restaurato di recente. Capitolium di Terracina . Appena prima di entrare nella piazza, si trova un angolo di storia antica: il Capitolium di Terracina. Di cosa si tratta? Qui un tempo sorgeva il tempio dedicato a Giove, Giunonem e Minerva;

. Appena prima di entrare nella piazza, si trova un angolo di storia antica: il Capitolium di Terracina. Di cosa si tratta? Qui un tempo sorgeva il tempio dedicato a Giove, Giunonem e Minerva; Castello dei Frangipane . Che borgo sarebbe senza un bel castello? In questo caso a Terracina troviamo il castello dei Frangipane che venne costruito nel X sec a.C. e di cui oggi sono visibili solo pochi resti;

. Che borgo sarebbe senza un bel castello? In questo caso a Terracina troviamo il castello dei Frangipane che venne costruito nel X sec a.C. e di cui oggi sono visibili solo pochi resti; Mura antiche . Se invece siete in cerca di qualcosa di davvero romantico specie per l’ora del tramonto, non dovete perdervi una passeggiata sulle mura antiche. Sebbene oggi il camminamento è più ridotto rispetto all’originale e alcune torri sono diventante abitazioni, il panorama sarà comunque molto affascinante!;

. Se invece siete in cerca di qualcosa di davvero romantico specie per l’ora del tramonto, non dovete perdervi una passeggiata sulle mura antiche. Sebbene oggi il camminamento è più ridotto rispetto all’originale e alcune torri sono diventante abitazioni, il panorama sarà comunque molto affascinante!; Tempio di Giove. Infine, l’ultima tappa che vi proponiamo, sebbene vi siano ancora diverse cose da segnalare, è il Tempio di Giove. Collocato a 210 metri sul livello del mare il tempio sembra controllare tutto dall’alto. Dalle origini molto antiche, è ancora oggi suddiviso su tre livelli: la prima terrazza col campo trincerato, la seconda col gran tempio dell’Oracolo e il Gran Tempio e la terza detta anche Piccolo Tempio.

Terracina: ristoranti e hotel

Una volta ammirate le bellezze del borgo, prima di dedicarsi a un po’ di vita da spiaggia è bene recuperare le energie gustando alcuni piatti locali. Se dunque siete in cerca di un ottimo ristorante a Terracina le opzioni sono ovviamente infinite. Tra queste vi segnaliamo, per esempio, La Locanda di Terracina, Hostaria del Vicoletto e La Lanterna Terracina. Ma la scelta è davvero ampia, basterà scegliere cosa mangiare e trovare il locale adatto alle vostre esigenze!

Infine, come sempre se state cercando hotel a Terracina la scelta è sempre ampia e adatta a tutte le esigenze e ai tipi di viaggiatori, e non temete, anche se cercate un campeggio a Terracina riuscirete a trovare tutto quello che vi serve! Uno dei posti dove è possibile trovare una maggiore offerta è ovviamente Booking!

Terracina meteo

Dopo che vi abbiamo raccontato un po’ di cose da vedere a Terracina e prima di illustrarvi alcune delle spiagge più belle, è bene conoscere un po’ le temperature per decidere se farsi una bella giornata di mare o se girovagare nell’entroterra. Ecco qui quindi per avere informazioni aggiornate sul meteo a Terracina!

Terracina: mare e spiagge

Terracina vanta circa 4 km di lungo mare con spiagge attrezzate per ogni necessità e un mare davvero limpido e cristallino a tal punto da essere bandiera blu, da moltissimi anni ormai. Ma quali sono le spiagge più belle di Terracina? Ecco qui una breve lista!