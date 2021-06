Castelli in Lombardia: i 10 imperdibili da visitare assolutamente!

Pubblicità

L’Italia si sa è ricca di storia e di angoli di passato che ogni giorno affascinano milioni di turisti e italiani. Tra piccoli borghi e castelli arroccati sulla cima di una collina o sul lago anche la Lombardia vanta un ampio patrimonio da ammirare e preservare. Ma quali sono i castelli in Lombardia più belli da visitare? Ecco la nostra top10!

Castelli Lombardia per bambini

Rocca Borromeo di Angera. Visitare i un castello può essere un’esperienza unica anche per i più piccoli. Il più delle volte questi angoli di storia infatti ospitano anche mostre speciali che possono affascinare anche i bimbi! Tra i castelli in Lombardia per bambini vi è sicuramente la Rocca di Angera! Questa bellissima rocca situata proprio sul confine tra Lombardia e Piemonte vanta non solo un meraviglioso affaccio, specialmente dalla sua cima, sul Lago Maggiore, ma anche un Museo della Bambola e del Giocattolo nel quale sono raccolti moltissimi giochi d’altri tempi, primi fra tutti, neanche a dirlo, bambole e carillon! Per gli adulti, invece, la visita nelle sale vi riporterà indietro nel tempo grazie agli affreschi, arredi e decorazioni originarie.

Castello di Vezio. Il meraviglioso Castello di Vezio è sicuramente un meta da segnare tra i castelli in Lombardia da visitare, anche con i piccoli di famiglia! Situato su un promontorio che domina il Lago di Como, appena sopra Varenna, del castello oggi rimane solo la torre principale, raggiungibile con un ponte levatoio. Dalla sua cima quadrata però sarà possibile ammirare una vista indimenticabile sul lago. E per i bambini? Il Castello ospita anche il centro di Falconeria con continue dimostrazioni di questa antica arte! Rocca Scaligera di Sirmione. Situata in uno dei borghi più belli del Lago di Garda, la Rocca Scaligera di Sirmione è uno dei castelli meglio conservati d’Italia. Oggi visitarlo vuol dire ammirare le torri, il mastio e la darsena dove veniva posizionata la flotta battagliera per essere protetta. Il sito è completamente visitabile sino alla torre più alta dove potrete godere di una bellissima vista sul lago fino anche alle famose Grotte di Catullo

Castelli in Lombardia per matrimoni

4. Castello di Malpaga. Chi non ha sognato almeno una volta di sentirsi una principessa e di sposarsi in un meraviglioso castello? Sicuramente sarà capitato a tantissime donne! Sono molti i castelli che si prestano a questo genere di eventi. Tra i castelli in Lombardia per matrimoni c’è anche il Castello di Malpaga. Il sito si presenta esternamente come una fortezza difficile da conquistare, ma all’interno la corte vi catapulterà direttamente indietro nel tempo. Situato in provincia di Bergamo, basterà visitarlo per essere conquistati e per sceglierlo per il vostro Sì!

5. Castello Dal Verme. A Zavattarello, in provincia di Pavia si trova il Castello di Zavattarello. La sua possente struttura è a base quadrangolare e che domina la valle e il borgo. Ma la vera caratteristica del complesso non è tanto la sua imponenza o la difficoltà di conquistarlo ma più che altro i collegamenti interni tra le varie stanze. Tutte infatti sono unite tra loro da delle scale interne! Oltre alla bellezza del castello anche tutta l’area circostante è dominata dal verde rendendo così una location perfetta per il giorno più bello!

6. Castello Bolognini. Esempio di architettura militare lombarda il Castello Bolognini si trova sulle sponde del Lambro, nel lodigiano ed è la location perfetta per un giorno davvero molto molto speciale!

Castelli Lombardia da visitare

7. Castello di Brescia. Brescia è una delle mete più belle e facilmente visitabili anche in giornata per chi si trova a Milano. Una volta girata la città, dirigetevi verso l’altro ed ecco comparire davanti a voi il maestoso e imponente castello di Brescia! Se vi trovate d queste parti allungarsi fino in cima al colle ne varrà la pena. Dalle sue mura si potrà infatti ammirare la città e poi potrete perdervi alla scoperta di stradine, del vigneto cittadino e dei due musei qui presenti: il Museo delle Armi Luigi Marzoli e il Museo del Risorgimento.

8. Rocca sforzesca di Soncino. Situato in uno dei borghi più belli d’Italia, il Castello di Soncino è uno degli esempi di architettura militare lombarda. Per lungo tempo infatti venne usato per scopi difensivi per diventare poi una residenza nobiliare. Oggi è possibile ammirarlo in tutta la sua bellezza circondato da un vecchio fossato e con anche qualche stralcio di affresco del passato.

9. Castello di San Giorgio. Nella bellissima città di Mantova, anch’essa facilmente raggiungibile da Milano, si trova il Castello di San Giorgio. Dopo essere stato un maniero militare, divenne per molto tempo la dimora di Isabella d’Este, una delle donne simbolo del Rinascimento italiano. Oggi si presenta come un gigante angolo di passato a pianta quadrata con diverse torri e un fossato superabile grazie ai tre ponti levatoi. Tutt’intorno un enorme prato per potersi rilassare.

10. Castello Sforzesco di Milano. Infine, non si poteva certo parlare dei più bei castelli da visitare in Lombardia senza citare il bellissimo Castello Sforzesco di Milano! Situato proprio nel cuore del centro storico meneghino il castello delimita il parco ed è oggi uno dei simboli più belli e meglio conservati delle famiglie del passato di Milano. Nelle sue sale si alternano musei di vario genere e opere d’arte note in tutto il mondo. Un altro punto davvero imperdibile è la passeggiata sulle merlate per poter osservare Milano da un insolito e romantico punto di vista!