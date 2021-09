Sirmione: tutto quello che c’è da sapere sul borgo del Garda

Pubblicità

Tanti i laghi del Nord Italia, uno più bello dell’altro e, tutti, con una propria caratteristica. Il Lago di Garda, per esempio è rinomato per i suoi bellissimi borghi, la storia, il relax ma anche il divertimento grazie a Gardaland e moltissimi altri parchi a tema. Tra i paesi da visitare assolutamente sul Garda rientra, senza ombra di dubbio, Sirmione. Posizionato ancora in terra lombarda, ma proprio sul confine col Veneto, Sirmione è sulla punta che rientra nel Lago, facendo del suo bellissimo centro storico una vera e propria penisola. Ogni giorno qui vi arrivano turisti o amanti del posto per ammirare tutte le sue meraviglie, dalle Grotte di Catullo al Castello Scaligero, o per riposarsi e rigenerarsi alle terme.

Se dunque anche voi avete in programma una gita a Sirmione, ecco qui tutto quello che c’è da sapere su cosa vedere, dove mangiare e dove dormire!

Sirmione: cosa vedere

Un piccolo centro storico, certo, ma tantissime cose da vedere! D’altronde ci sarà un motivo se grandi personaggi come Catullo e Maria Callas se ne sono innamorati? Nei prossimi paragrafi quindi vi racconteremo alcune cose da vedere assolutamente a Sirmione!

Terme di Sirmione

Tra le tante cose da vedere a Sirmione, sicuramente dovrete trovare il tempo di un po’ di sano relax alle terme di Sirmione. Famose in tutta Italia per l’acqua di Sirmione è classificata come acqua minerale, ipertermale e batteriologicamente pura e per questo molto utile per il benessere psicofisico. Le sue potenzialità sono talmente alte che viene spesso imbottigliata e venduta per poter curare diversi disturbi, primo fra tutti il naso chiuso.

- Pubblicità -

A rendere le terme di Sirmione così famose però è anche la loro storia: sono state infatti il primo operatore termale in Italia. L’offerta è dunque molto ampia e differenzia in diverse strutture quali:

Terme di Virgilio

Acquaria Thermal SPA

Golf e hotel

Castello di Sirmione

Oltre alle terme le cose da vedere a Sirmione sono davvero tante. Una delle più note è il Castello Scaligero di Sirmione. Ingresso del centro storico della città e, soprattutto, tra i migliori esempi di castelli italiani oggi visitabili è assolutamente una tappa impedibile!

Non si sa bene in che anno venne edificato il castello ma, quello che è certo, è che risale dopo la metà del Trecento. Le sue caratteristiche architettoniche, infatti, rimandano al periodo della famiglia Della Scala che regnò su Verona e zone limitrofe proprio in quel periodo. Realizzato a scopo difensivo, probabilmente contro Milano e Mantova data la posizione, venne presto sostituito dalla fortezza di Peschiera del Garda divenendo, man mano deposito, uffici comunali e postati e un piccolo carcere.

A renderlo unico nel suo genere è la darsena, anch’essa trecentesca dove ancora oggi arriva l’acqua del lago.

Oggi quindi, visitarlo vuol dire percorrere i suoi due ponti levatoi, ammirare le torri e arrivare fino alla cima per vedere il paesaggio e, non da ultimo, vedere un esempio di darsena com’era una volta.

Grotte di Catullo

Le Grotte di Catullo si trovano sulla punta più estrema dell’isola. Visitare l’area archeologica, vuol dire addentrarsi alla scoperta dei resti una delle più importanti ville residenziali dell’Italia Settentrionale.

Oltre due ettari che hanno per cornice un uliveto storico composto da oltre 1500 piante.

Infine, qui è possibile anche ammirare il piccolo Museo Archeologico di Sirmione con reperti provenienti sia dal paese sia da altri luoghi del basso Garda.

Hotel e ristoranti Sirmione

Essendo una cittadina prevalentemente turistica, ovviamente, il centro storico di Sirmione pullula di hotel e ristoranti. La scelta come sempre è ampia per poter accontentare ogni tipo di clientela, compresi quelli più esigenti o amanti del lusso. Per chi cerca un hotel a Sirmione, il nostro consiglio, è come sempre di affidarsi ai principali portali di ricerca come Booking che offrono un’ampia gamma di scelta.

Se invece siete in cerca di ristoranti a Sirmione, anche qui, la scelta è ampia. Dalla Trattoria alla Fiasca, al Ristorante Risorgimento, dalla Tavernetta Maria Callas fino a Ristorante Tancredi.

Meteo Sirmione

Infine, si sa, se bisogna organizzare una gita in luoghi così belli da girare all’aria aperta, sarebbe un peccato beccare una giornata di pioggia. Il meteo a Sirmione infatti può essere spesso instabile come in tutto il Nord Italia ma, per sapere con certezza la temperatura e se ci sarà il sole o la pioggia, è sempre bene controllare il meteo a ridosso del giorno stabilito per la gita!