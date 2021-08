San Nicola Arcella: tutto quello che c’è da sapere

Pubblicità

La Calabria è forse una delle regioni italiane meno apprezzate, eppure proprio qui vi sono tante piccole e bellissime perle: dal mare dai mille toni di blu, alla buona tavola fino ai borghi più belli. Uno di questi è senza dubbio San Nicola Arcella.

Comune di San Nicola Arcella

Situato in provincia di Cosenza, San Nicola Arcella è uno dei luoghi più amati della Calabria nonché uno dei principali motivi per cui si scegliere di fare una tappa sulla punta della stivale italiano. La sua bellezza, nota a tutti, è data anche dalla sua invidiabile posizione a strapiombo sul mare nella rinomata località della Riviera dei Cedri.

Arroccato su una collina il paese di San Nicola Arcella viene vegliato dalla sua chiesa di San Nicola da Tolentino del XVII secolo. Il centro storico invece è un continuo districarsi di viette e vicoli di pietra bianca. Perdersi qui vuol dire perdersi ad ammirare la storia di un antico borgo che pare come sospeso in un tempo passato. Mentre camminate però ammirate i palazzi e presto vi accorgerete che molti ospitano dipinti dai mille colori. L’idea è di un artista locale, Angelo Rago, nata proprio per ridare vita al bel paese raccontandone la sua storia, i modi di dire e il dialetto! Insomma un vero e proprio museo a cielo aperto e accessibile a tutti! Ma in realtà i colori non si trovano solo sui muri della case ma anche per terra nella bellissima piazza Gloria a San Nicola Arcella, per la gioia dei bambini che qui amano giocare alla campana!

Appena lasciato il centro storico, non bisogna perdersi la torre Crawford. Situata proprio sulla baia di San Nicola, la torre prende il nome dallo scrittore statunitense Lord Francis Marion Crawford che non solo visitò la zona, ma soggiornò proprio alla torre nell’Ottocento. Anche quando la lasciò non se ne dimenticò mai tanto che spesso la riprese nei suoi libri come in For the Blood is the life dove scrive “La torre si erge solitaria su questa porzione di roccia ad uncino e non c’è casa che si possa scorgere nel raggio di tre miglia, quando la abito mi accompagno a due marinai uno dei quali è un discreto cuoco e quando sono via la lascio in custodia ad un piccolo essere dalle fattezze simile a quelle di uno gnomo che in passato era un minatore che mi si affezionò molto tempo fa”. Se però volete ammirare la baia e la torre Crawford dall’alto beh allora dovrete dirigervi al Belvedere di Corso Umberto I di San Nicola Arcella. Da qui lo sguardo si perderà fino alla costa di Maratea e sull’isola di Dino.

Infine, come in ogni località turistica che si rispetti anche qui potrete trovare la sistemazione che più vi aggrada. Hotel e B&B a San Nicola Arcella ce ne sono un’infinità e adatti per ogni tipo di viaggiatore, sia che sia da solo, in coppia, con amici o con la famiglia!

Meteo a San Nicola Arcella

Ci troviamo in Calabria per cui, come per molte regioni del Sud Italia, le temperature non sono mai troppo fredde. Se vi state dunque chiedendo com’è il meteo a San Nicola Arcella beh, l’estate è il periodo più caldo ovviamente tanto da rendere ancora più piacevole un bel bagno nelle sue acque bellissime. Se però state programmando una gita e siete indecisi se andare al mare o alla scoperta dell’entroterra, beh qui potrete consultare il meteo giorno per giorno!

L’Arco Magno di San Nicola Arcella

Se cercate su Google questo borgo calabro la prima cosa che troverete sarà sicuramente Arco Magno di San Nicola Arcella, questa bellissima spiaggia. Questo angolo di paradiso pare un vero e proprio monumento scolpito dalla natura. Ebbene sì, la spiaggia si trova proprio sotto allo sperone alto circa 20 metri appena entrati nella grotta creatasi nel tempo. Il nome Arco, infatti, rimanda proprio alla conformazione della roccia che, vista dall’interno comodamente seduti sulla sabbia, pare quasi una finestra sul bellissimo mare della Calabria.

La spiaggia o Grotta dell’Arcomagno è quasi sempre all’ombra e, giusto per darvi una chicca storica, viene anche chiamata Grotta Saracena. Il perché? Pare che proprio in questo punto sbarcarono i saraceni per raggiungere la costa italiana!

Per raggiungere la spiaggia si può raggiungere via terra seguendo il sentiero con le apposite indicazioni. Sebbene la strada sia breve però è bene fare attenzione perché il sentiero è scavato nella roccia e piuttosto ripido.

San Nicola Arcella: mare e spiagge

Per chi invece cerca un po’ di relax con i piedi in acqua beh, siamo in Calabria, basta chiedere! In particolare le spiagge a San Nicola Arcella che più meritano sono:

Spiaggia della Marinella : questo tratto di costa calabra è piuttosto grande anche se è più che altro spiaggia attrezzata e occupata da lidi e bar che nella bella stagione vengono presi d’assalto dai turisti;

: questo tratto di costa calabra è piuttosto grande anche se è più che altro spiaggia attrezzata e occupata da lidi e bar che nella bella stagione vengono presi d’assalto dai turisti; Baia Azzurra : Questa piccola spiaggia già dal nome vi potrà far capite che il colore del mare è davvero stupendo. Baia Azzurra infatti ha un’acqua così limpida che è possibile vedere il fondo e i tantissimi pesci. Per raggiungerla bisogna però scendere una lunga scalinata ma tranquilli, ne varrà davvero la pena!;

: Questa piccola spiaggia già dal nome vi potrà far capite che il colore del mare è davvero stupendo. Baia Azzurra infatti ha un’acqua così limpida che è possibile vedere il fondo e i tantissimi pesci. Per raggiungerla bisogna però scendere una lunga scalinata ma tranquilli, ne varrà davvero la pena!; Arco Magno di San Nicola Arcella: infine, anche se l’abbiamo già detto, non potevamo certo non citare nuovamente una delle spiagge più belle non solo della zona ma d’Italia se non d’Europa!

I lidi e ristoranti di San Nicola Arcella

Una volta passeggiato per il centro storico e fatto un bel bagno ecco arrivato il momento di gustarsi un ottimo pasto con la cucina locale piccantissima! Tranquilli, ovviamente tra i tanti ristoranti a San Nicola Arcella riuscirete a trovare un menù anche per i non amanti del piccante! Tra gli indirizzi più consigliati vi sono U Cafisu, Il Casale e la Vecchia Guarda.

Anche nei lidi di San Nicola Arcella vi sono diversi punti dove poter gustare la cucina locale, oltre che rilassarsi in riva al mare. Al Lido di San Nicola, per esempio troverete il Ristorante la Marinella. Per scoprire tutti gli stabilimenti balneari invece ecco qui il sito del Comune di San Nicola Arcella.