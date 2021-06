Spiagge Toscana: le 10 più belle da vedere assolutamente

Pubblicità

Tra le coste del Centro Nord Italia una delle più belle è sicuramente quella della Toscana. Le spiagge della Toscana infatti sono molto amate dai giovani in cerca di movida ma anche dalle famiglie con bambini senza dimenticare i vip che cercano di confondersi tra un ombrellone e l’altro per godersi un po’ di relax estivo. Ma quali sono le spiagge più belle? Ecco i nostri consigli!

Spiagge Toscana

Ormai non si cerca più una spiaggia solo sulla base dell’acqua o del servizio ombrellone + lettino ma anche e soprattutto per la sua ospitalità. E’ sempre più comune infatti che si scelga di portare Fido, che si sa è un gran nuotatore e amante del mare, con sé. Ecco quindi alcune spiagge in Toscana per cani:

Fuorirotta Beach: situata a Marina di Grosseto è sicuramente una delle spiagge per cani più fornita. Qui infatti vi sono degli spazi dedicati, ciotole dell’acqua sempre piene e docce per cani!;

Isola d’Elba: anche sull’Isola d’Elba i nostri fedeli amici sono ben accetti e, anzi, a Cala di Mola a Porto Azzurro esiste un’area attrezzata con ombrelloni e lettini che ospita anche i cani;

Braccio Energy Beach: l’Argentario è una cornice naturale più bella che mai. Qui anche i nostri amici animali fino a 10kg sono ammessi tanto che, per far riposare in relax anche loro sono stati pensati degli ombrelloni extralarge!

Vi sono poi gli amanti della tintarella integrale che non riescono proprio a vedersi con i segni del costume e quindi cercano sempre spiagge nudiste anche in Toscana:

Spiaggia della Lecciona. Tra Torre del Lago e Viareggio si trova una spiaggia totalmente libera e non attrezzata e che accetta tutti dai cani ai nudisti in cerca della tintarella integrale!;

Marina di Bibbiona: in provincia di Livorno si trova una della spiagge nudiste in Toscana più note! Qui, grazie alle dune, si potrà anche avere un po’ di privacy;

Infine , ovviamente, non possono mancare le spiagge più richieste: quelle per bambini per farli divertire in sicurezza regalando così momenti di relax anche ai genitori!

Spiaggia di Sansone sull’Isola d’Elba: questa spiaggia è perfetta per le famiglie, attrezzata ma, soprattutto con acque calme grazie alla sua conformazione che la protegge dai venti!;

Spiaggia di Ponente e di Levante a Castiglione della Pescaia: pulite, sabbiose e con fondali bassi, ideali anche per i più piccolini!;

San Vincenzo: situata nel Parco naturale di Rimigliano, è sicuramente una delle più belle spiagge in Toscana per bambini!

Spiagge Toscana belle

Ma se invece siete tra coloro che non sono alla ricerca di qualcosa di specifico ma “solamente” delle spiagge in Toscana più belle beh allora la scelta è davvero ampia. Dalla costa alle isole sono tanti gli stabilimenti e le aree naturali e libere da segnare sul diario di viaggio, una meglio dell’altra. Ecco quindi alcune delle spiagge più belle della Toscana!