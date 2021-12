- pubblicità -

San Gimignano è una piccola cittadina della Toscana, situata a sud-est di Firenze. Il suo bellissimo centro storico è ricco di cose da vedere e da fare tanto da essere tra i più amati in Italia e non solo. Se vi state chiedendo cosa vedere a San Gimignano beh, la risposta è tutto, d’altronde stiamo parlando di un sito dichiarato patrimonio UNESCO! A cominciare però dalle Torri. Il Paese è infatti noto anche come il Borgo delle Torri. Fin dal Trecento, le famiglie della città, per dimostrare la loro potenza, ergevano una torre. Il borgo arrivò a contarne fino a 72 ma, oggi, ne rimangono solo 13.

Cosa vedere a San Gimignano: le torri



Neanche a dirlo, la prima cosa da vedere a San Gimignano sono proprio le sue bellissime torri. Infatti San Gimignano è famosa proprio per il suo svilupparsi in altezza! Inserite tra i siti Unesco nel 1990 in quanto simbolo non solo storico ma anche dell’architettura medievale stessa della Toscana, sono ancora una delle prime attrazioni della città.

La Torre Grossa

La Torre Grossa è la più alta della città oggi in piedi. Tra quelle tenuta meglio vi si può salire per ammirare il paesaggio delle colline toscane dall’alto dei suoi 54 metri. Per visitarla bisogna dirigersi in piazza del Duomo, proprio accanto al palazzo del Podestà;

Le Torri degli Ardinghelli



Situate in piazza della Cisterna vantano una storia senza dubbio tra le più particolari. Appartenenti alla famiglia ghibellina tra le più potenti erano alte all’incirca 52 metri ma, nel tempo la rivalità con i guelfi portò all’abbassamento delle torri che, oggi, sono circa la metà di allora;

Le Torri dei Salvucci.

Anche le Torri dell’altra famiglia rivale, i guelfi appunto, erano circa 52 metri ma vennero dimezzate e, proprio come quelle dei loro acerrimi rivali ghibellini, oggi sono alte circa la metà;

Torre Chigi

Questa bella torre del 1280 ha una particolarità tutta sua: il portone d’ingresso si trova al primo piano. L’entrata, infatti veniva posta più in alto per evitare di essere disturbati dalle lotte i signori della città. Per entrare e uscire dunque vi veniva posizionata una scala che veniva poi ritirata la mattina;

La Torre Rognosa

Nota anche come Torre dell’Orologio, si erge in piazza del Duomo e, insieme alla Torre dei Cugnanesi (che però si trova vicino all’Arco dei Becci) sono le torri più alte della città;

Torre del Diavolo

Infine, La Torre del Diavolo p senza dubbio la più famosa del borgo per via delle sue leggende. Secondo quanto si narra, pare che il proprietario di Palazzo dei Cortesi, di cui la torre fa parte, quando tornò dal suo lungo viaggio trovò la torre più alta di come l’aveva lasciata. Inevitabilmente tutti pensarono che fosse opera del Diavolo e, da allora, ne prese il nome.

Il Duomo di San Gimignano

Duomo di San Gimignano

Certo forse non sarà il Duomo di Firenze o di Siena, ma per essere il Duomo di un piccolo paesino ha il suo imponente fascino e nulla da invidiare e diventa quindi obbligatorio da inserire tra le cose da vedere a San Gimignano in un giorno o anche solo in mezza giornata. Diviso in tre navate conserva al suo interno tantissimi capolavori da il Martirio di San Sebastiano di Benozzo Gozzoli al Giudizio Universale di Taddeo di Bartolo e moltissimi altri. Proprio accanto al museo, in quello che un tempo era il dormitorio dei cappellani, si colloca invece il museo di arte sacra con sculture, dipinti, tessuti e moltissimo altro proveniente dalle varie chiese del territorio toscano.

La Cappella di Santa Fina a San Gimignano

All’interno del Duomo però una delle cose più importanti da vedere è sicuramente La Cappella di Santa Fina. Al suo interno infatti nasconde un vero e proprio tesoro: un affresco del Ghirlandaio. La vicenda raffigurata narra la vita della Santa che, dopo la morte della madre decise di vivere i suoi giorni pregando distesa su una tavola di legno. Secondo la leggenda, San Gregorio Magno le annunciò la morte proprio nel giorno della festa del santo.

Piazza Duomo e Piazza della Cisterna

Tra le piazze principali da vedere a San Gimignano c’è senza dubbio la piazza del Duomo. Qui si trovano il Duomo il Palazzo del Popolo, il Palazzo Comunale noto anche come del Podestà, la Loggia del Comune e la Torre Grossa.

Un’altra piazza che però merita assolutamente una visita è piazza della Cisterna. Impossibile non notarla data la sua bellezza e che è il punto di passaggio obbligatorio per visitare ogni luogo della cittadina Toscana. Il nome, neanche a dirlo, lo si deve al suo pozzo ottagonale situato al centro e costruito per volere Podestà Guccio dei Malavolti, come si può evincere dal suo stemma scolpito sulla pietra.

Classificata come la piazza non solo più bella della città ma tra quelle imperdibili della Toscana, qui trovano posto botteghe, giostre e il mercato. Infine, proprio qui, trova posto la Gelateria Dondoli tra le più note e pluripremiate del mondo.

I musei di San Gimignano

Il Museo Civico

All’interno del Palazzo del Popolo si potrà ammirare il Museo Civico con la Sala di Dante, in onore del Sommo Poeta che soggiornò proprio qui durante uno scontro tra guelfi e ghibellini, opere del Pinturicchio di Benozzo Gozzoli, e Filippino Lippi. Infine, imperdibile la visita sulla Torre Grossa per ammirare tutta la cittadina, le sue torri da una nuova prospettiva e persino il paesaggio collinare toscano intorno al borgo.

Il Museo delle Torture

Se state cercando cosa vedere a San Gimignano in un giorno forse vale di più la pena concentrarsi sulle chiese, sulle piazze e sulle torri ma, se invece, avete in previsione una sosta più lunga, il Museo delle Torture può certamente essere una visita particolare. Qui potrete capire come avvenivano le torture di tutto il mondo con foto, spiegazioni dettagliate e perfino attrezzi e macchine come la Vergine di Norimberga, la Ghigliottina, il Banco di Stiramento, la Sedia Inquisitoria e la Cintura di Castità.