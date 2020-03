Petal Power, l’amore di Pandora per la natura

Pandora Garden è la nuova collezione ispirata alla natura che celebra il ritorno della margherita nelle nostre vite. La primavera celebra un nuovo inizio e porta con sé una sensazione di positività con la rinascita della natura. Il simbolo della margherita ritorna in grande stile: i nuovi gioielli sono realizzati in Pandora Rose, la nostra esclusiva lega metallica con una placcatura in Oro rosa 14K. Già presente nei nostri gioielli a tema natura, questo fiore, ordinario ma mai banale, viene ridisegnato come un fiore grazioso con una forza intrinseca.