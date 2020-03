Anish Kapoor porta il SuperNero alla Biennale di Venezia 2021

A 4 anni di distanza, era il 2016 quando Anish Kapoor ha acquistato i diritti esclusivi per l’utilizzo artistico del Vantablack S-VIS, il materiale più nero dell’universo, l’artista britannico ha annunciato che presenterà una serie di opere realizzate con il “suo” colore alle Gallerie dell’Accademia durante la Biennale di Venezia del 2021.

Sarà la prima occasione per il pubblico di vedere l’ormai famoso Super Nero applicato in un’opera d’arte.

Anish Kapoor presenterà le opere realizzate con “suo” SuperNero nel 2021

Greg Hilty, curatore della Lisson Gallery, che rappresenta l’artista, afferma che alla prossima mostra di Venezia Anish Kapoor porterà anche le sculture “Void” (in pigmenti blu e rosso) grazie alle quali ha vinto il Turner Prize 1991 e le sculture che sono state presentate alla Biennale del 1990 nel Padiglione Britannico.

Le opere realizzate con il Vantablack, per la Biennale del 2021, esplorano l’interesse di Kapoor per lo “spazio vuoto”, afferma Hilty e portano all’estremo le precedenti idee presenti nel suo lavoro. Trasportarle a Venezia sarà, però, particolarmente difficile perché le opere, attualmente racchiuse in scatole di plastica trasparente, non possono essere toccate con le mani per non danneggiarne la superficie colorata.

Vantablack S-VIS, il materiale più nero dell’universo

Il colore, sviluppato da una società di ricerca scientifica britannica, la Surrey NanoSystems nel luglio 2014, è stato progetto per scopi aerospaziali e, grazie alle sue particolari caratteristiche, il nanomateriale (nanotubi di carbone) di cui è composto intrappola quasi tutta la luce (99,96%) che cade sulla sua superficie, impedendone la rifrazione.

Kapoor, a settembre del 2014, ha annunciato l’intenzione di introdurre il Vantablack S-VIS nei propri lavori e nel 2016 è riuscito ad ottenere i diritti esclusivi del SuperNero per la realizzazione delle sue opere d’arte, scatenando però l’ira di molti colleghi e una lunga serie di diatribe legali e non.

Tra le tante, la più ingegnosa è sicuramente “la vendetta” dell’artista britannico Stuart Semple, che ha ideato e prodotto un pigmento di colore rosa chiamato PINK, il rosa più rosa che esiste, disponibile per tutti tranne che per Anish Kapoor.