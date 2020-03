Carolina Kostner e le Terme Merano

L’anno 2020 segna un traguardo importante per le Terme Merano: 15 anni di attività. Un anniversario che conferma la solidità dell’azienda, un’occasione per festeggiare con partner e clienti che sono parte integrante di questa storia. Ma anche un trampolino di lancio verso il futuro, per continuare sempre a innovarsi. Diverse iniziative animeranno il 15° anniversario delle Terme Merano. Durante l’anno si susseguiranno infatti promozioni per ringraziare i numerosi visitatori, fino alla grande festa di compleanno il 3 dicembre 2020.