La collezione “Brina” di Ludovica Mascheroni

Il brand Ludovica Mascheroni, specializzato in interior design di lusso, nasce nel 2009 a Meda (Monza Brianza), nel cuore del distretto del mobile più importante in Italia. Punti di forza: il fatto a mano e su misura, la maestria delle lavorazioni, la produzione artigianale e Made in Italy, l’impiego di materiali tra i più pregiati, rari e preziosi che il mercato mette a disposizione, l’impegno nella salvaguardia delle eccellenze artigianali locali. Dall’esperienza e dal know how del comparto Home, nasce Ludovica Mascheroni Couture.