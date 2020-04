Da Wakeup Cosmetics Milano il nuovo effetto bonne mine

In primavera le giornate si allungano e la luce, dopo il grigiore dell’inverno, torna a essere protagonista. Così, anche se i tempi non sono radiosi, o proprio per questo, è il momento di volersi bene, di regalarsi un make-up luminoso e leggero, di giocare con le nuance di stagione, dalle morbide sfumature pastello. Indispensabili alleati del beauty look di stagione i prodotti Wakeup Cosmetics Milano, il brand specializzato in make-up, skincare e accessori, che invita tutte le donne a trasformare il make-up quotidiano in un’esperienza artistica e la bellezza in capolavoro.