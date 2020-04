Flessuoso e armonico, Kuna H17 di Bontempi Casa Letti Design – marchio che guarda al futuro con solide radici nel Made in Italy – è la nuova proposta dalla silhouette minimal che si caratterizza per le sue forme lineari ed eleganti. Il design contemporaneo e le pregiate finiture lo rendono la soluzione ideale per chi ama uno stile moderno e un confort assoluto.

Kuna H17 interpreta la vocazione al design di Noctis (nuova proprietà) attraverso l’attenzione particolare ai dettagli artigianali e all’assoluta qualità.

Il nuovo rivestimento in pelle Levante, che si affianca alla numerosa collezione di rivestimenti del brand, conferisce a Kuna un’allure unica e irresistibile. Un materiale pregiato dal fascino senza tempo che rende il letto morbido al tatto e sensibile alla vista grazie alle 5 calde nuance proposte che ben si accompagnano ad arredi classici o più moderni.

Il letto Kuna H17 presenta un giroletto sottile enfatizzato da una doppia cucitura in contrasto con linee orizzontali e verticali che ricoprono anche l’intera testata e che ne esaltano il design. Disponibile in 5 larghezze – 140, Queen (153), 160, 180 e King (193) – è proposto nelle versioni fisso o con l’innovativo sistema contenitore Secret Box® che consente di ottimizzare e sfruttare lo spazio sottostante il letto.

Ideato e brevettato da Noctis, Secret Box® è la soluzione salvaspazio costituita da un originale cassetto su guide e un vano contenitore che scorre all’interno del telaio del letto; la movimentazione avanti/indietro che regola le funzioni, lo rende alternativamente visibile/invisibile.

Un brevetto innovativo che riconferma Noctis quale azienda all’avanguardia nella ricerca e nella sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per garantire il benessere e il confort più assoluti della casa contemporanea.