Lenovo Legion presenta una nuova classe di PC da gaming

Lenovo presenta la nuova generazione di PC Lenovo Legion che offre ai gamer un’esperienza di gioco smarter supportata da macchine in grado di fornire il vantaggio necessario per dominare sui campi di battaglia virtuali e nelle arene dell’esport. La nuova generazione di Lenovo Legion rappresenta un balzo in avanti nella moderna esperienza di gioco, grazie a miglioramenti suggeriti dai gamer quali l’integrazione dell’apprezzata tecnologia delle tastiere Lenovo nella tastiera Lenovo Legion TrueStrike, l’avanzata efficienza termica garantita da Lenovo Legion Coldfront 2.0, una durata della batteria aumentata grazie alla modalità ibrida, a NVIDIA Advanced Optimus e a Rapid Charge Pro; così come i display immersivi ottimizzati con tecnologia Dolby Vision e supporto OverDrive con refresh rate di 240Hz opzionale per tempi di risposta in-game inferiori al millisecondo.

Alla base di questa nuova, entusiasmante lineup ci sono i più recenti processori Intel Core™ serie H fino alla 10ma generazione o i processori mobile AMD Ryzen serie 4000, e fino alle nuove GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti e RTX 2080 SUPER con Max-Q Design. Grazie a clock più veloci e nuovi livelli di realismo, la nuova generazione di PC da gaming Lenovo Legion è ancora più elegante all’esterno e potente all’interno.

La lineup 2020 include Lenovo Legion 7i, Lenovo Legion 5i1, Lenovo Legion 5 e Lenovo IdeaPad™ Gaming 3i1 per il gaming di fascia entry-level. Completano la gamma due nuovi, eleganti tower, Lenovo Legion Tower 5i1 e IdeaCentre™ Gaming 5i1. Questi nuovi PC da gaming coprono tutte le esigenze con un’estetica raffinata e hardware, software, servizi e funzionalità di payload che garantiscono un’esperienza immersiva ed elevate prestazioni.

Una nuova frontiera del gaming

La nuova famiglia Lenovo Legion presenta una serie di funzionalità rivoluzionarie che rendono disponibile agli utenti un livello più elevato di prestazioni. Abbiamo ottimizzato alcune delle tecnologie più raffinate quali la tastiera Lenovo Legion TrueStrike, per migliorare sia il gameplay professionale sia la digitazione nelle applicazioni di produttività. Ispirate alla leggendaria qualità delle tastiere Lenovo, caratterizzate da un’eccellente risposta ai comandi, da un ritorno tattile estremamente soddisfacente e da una corsa dei tasti superiore, le tastiere Lenovo Legion TrueStrike offrono un’esperienza di gioco ottimizzata da una grande sensibilità al tocco. Un anti-ghosting al 100%, tempi di risposta inferiori al millisecondo e microswitch “soft-landing” che imitano la corsa di una tastiera meccanica quando sollecitati con una forza analoga, danno come risultato una straordinaria precisione d’uso.

Oggi i gamer possono sfruttare a pieno le prestazioni dei loro dispositivi grazie all’efficienza termica offerta da Lenovo Legion Coldfront 2.0 di nuova generazione. Coldfront 2.0 rappresenta una nuova era nella gestione termica; grazie a una maggiore sinergia fra hardware e software, si ottiene un migliore flusso d’aria riducendo la temperatura di servizio e mantenendo il dispositivo fresco e silenzioso senza rinunciare a un design sottile. Il sistema ora supporta Dual Burn, che porta la CPU e la GPU al massimo delle prestazioni in-game offrendo ai gamer FPS (frame al secondo) più prevedibili senza la necessità di throttling termico. Al contempo, i dispositivi rimangono freschi al tatto pur operando al massimo delle prestazioni grazie alla progettazione ottimale del sistema di raffreddamento che prevede la disposizione di dissipatori di calore più potenti lontano dalla scheda madre. Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion Y740Si presentano inoltre sistemi integrati di raffreddamento a camera di vapore che dissipano il calore mentre un doppio sistema di ventilatori a polimeri di cristalli liquidi fa circolare l’aria con la massima efficienza. Infine, una serie di sensori dislocati in molteplici punti lavora per raffreddare i componenti più importanti ottenendo un funzionamento fresco e silenzioso anche in condizioni di gameplay intenso.

Altrettanto importante per i giocatori è la batteria, ed è qui che Lenovo Legion dà il meglio di sé, integrando funzionalità di alimentazione smarter per aumentare la durata della batteria e offrire un funzionamento silenzioso. Come parte del software Lenovo Vantage, la modalità ibrida prolunga la durata della batteria consentendo agli utenti di disabilitare manualmente il processore grafico dedicato quando non è necessario. Advanced Optimus11, progettato in collaborazione con NVIDIA per dispositivi selezionati, aumenta notevolmente la durata della batteria passando in modo dinamico dall’Integrated Graphic Processing Unit (iGPU) per una maggiore durata della batteria, alla GPU discreta NVIDIA (dGPU) per un FPS più elevato. Lenovo Q-Control 3.0 consente inoltre agli utenti di alternare fra tre diverse tensioni di funzionamento del sistema e velocità della ventola (silenzioso, bilanciato, alte prestazioni). Altre funzioni per il miglioramento della potenza includono Rapid Charge Pro (da 0 a 50% di carica della batteria in 30 minuti) e la funzione battery sip, che consente di dosare l’alimentazione per una maggiore durata della batteria.

E come sempre, I PC Lenovo Legion eccellono nel rendere un’immersività paragonabile al mondo reale attraverso i loro brillanti display. Questa generazione di Lenovo Legion sfrutta a pieno le capacità del display grazie a Dolby Vision, che offre neri più profondi e bianchi più luminosi senza compromettere colore e contrasto, mentre refresh rate fino a 240Hz con tempi di risposta inferiori a 1 millisescondo rendono movimenti fluidi senza tear o stutter. I nuovi laptop Lenovo Legion con almeno 300 nits di luminosità del display possono ora restituire una visione in High Dynamic Range (HDR), in modo che anche scene ombreggiate di giochi e film con alti livelli di tonalità del nero vengano visualizzate in modo vivido, con maggiore profondità e dettaglio. In combinazione con un’accuratezza del colore sRGB al 100%, si ottengono immagini davvero realistiche.

Quello che i gamer vogliono

Attraverso la community Lenovo Legion, il nostro gruppo di ricerca sul gaming e i consigli degli influencer, gli appassionati ci dicono che sono alla ricerca di esperienze sempre più coinvolgenti. Prima di realizzare i nostri prodotti di nuova generazione, i team Lenovo di ingegneri, progettisti e tecnici che si occupano della user experience hanno analizzato le indicazioni degli utenti, derivanti da anni di ricerche e sondaggi, per produrre macchine avanzate, ad alte prestazioni, costruite per durare tutta la notte e anche nel futuro.

Tra le migliaia di gamer intervistati da Lenovo nel mondo, quasi la metà ha risposto di aver utilizzato i propri PC da gaming sia per le attività quotidiane sia per il gaming4. Grafica, processori e memoria sempre più potenti, sono stati indicati ancora una volta come caratteristiche fondamentali4. Una conclusione importante è stato capire il modo in cui le persone giocano, con chi, su quanti dispositivi e per quanto tempo. Sono fattori che hanno un ruolo fondamentale nella scelta di un PC4.

Questi dati evidenziano che il design del prodotto deve essere abbastanza sobrio da consentire agli utenti di usare il proprio PC da gaming anche al lavoro o per attività quali la creazione di contenuti e la visione di partite in streaming su Twitch™ o di compilation Apex Legends™ in video su YouTube™. Quando poi trascorrono del tempo in sessioni di hardcore gaming con gli amici, è fondamentale che l’esperienza di quelle preziose ore di gioco sia memorabile. Indipendentemente dal form factor, Lenovo offre ai gamer potenti PC Windows 10 con molteplici innovazioni ispirate dal feedback di chi li utilizza quotidianamente; tra questi, tastiere migliori, una maggiore scelta di processori, trackpad di dimensioni più grandi e un migliore posizionamento della webcam, il tutto supportato da sistemi termici smarter per mantenere fresche le macchine quando la competizione si surriscalda.

Ancora una volta, Lenovo offre un livello di prestazioni e immersività degni del leader di settore nella produzione di PC2. Tutti i nuovi laptop Lenovo Legion più i Lenovo Legion Y740Si aggiornati offrono i più recenti processori Intel Core H-Series di decima generazione per prestazioni particolarmente elevate. Inoltre, per la prima volta su uno dei nostri laptop da gaming, gli utenti possono anche optare per processori AMD Ryzen 4000 H Series Mobile ad alte prestazioni nel Lenovo Legion 53.

Lenovo Legion Ultimate Support

I giocatori che desiderano ottenere il massimo dai loro giochi preferiti sui desktop e laptop Lenovo Legion potranno ricevere consigli tecnici di gioco di prima mano dal team di assistenza clienti attraverso il pacchetto opzionale di servizi Lenovo Legion Ultimate Support, incluso gratuitamente per il primo anno5. Poiché molti dei nostri tecnici di supporto sono anche giocatori, i clienti, oltre alle risposte alle loro domande, otterranno anche suggerimenti sulla messa a punto del software e trucchi di ottimizzazione dell’hardware. Come parte dell’offerta di assistenza/supporto di Lenovo, Lenovo Legion Ultimate Support ha un punteggio totale sulla soddisfazione del cliente nell’arco di sei mesi6 che supera di gran lunga le aspettative dei clienti rispetto ai benchmark nazionali7.

PC per dominare il gioco – I laptop Lenovo Legion 7i e Y740Si

Progettato per i gamer più competitivi, il nuovo Lenovo Legion 7i premium rappresenta l’eccellenza in termini di progettazione per il gaming. Il display Full HD da 15 pollici (1920 x 1080) restituisce immagini mozzafiato con accuratezza del colore Adobe sRGB al 100% grazie a VESA® DisplayHDR™ 400 e un elevato livello di precisone nei dettagli.

Caratterizzato da uno chassis interamente in metallo e disponibile in un’elegante tonalità grigio ardesia, questo laptop portatile del peso di soli 2,1 kg offre prestazioni di tutto rispetto grazie ai processori mobili overclock Intel Core i9 H-Series fino alla decima generazione. Il multitasking, lo streaming e la creazione di contenuti sono ancora più semplici grazie all’ampio spazio di archiviazione fino a 1 TB PCIe SSD8 e fino a 32 GB di memoria DDR4.

Ottimizzato con refresh rate fino a 240Hz, consente tempi di risposta inferiori a 1 millisecondo grazie alla tecnologia OverDrive e NVIDIA G-SYNC™, Lenovo Legion 7i ti porta al centro dell’azione anche con titoli AAA dalla grafica intensiva. Dotato di GPU NVIDIA GeForce fino a RTX 2080 SUPER con Max-Q Design per il ray tracing in-game, progettata per migliorare gli effetti di illuminazione e riflessione con un incredibile livello di realismo. Immergiti nelle ricche combinazioni di colori ad alto contrato di Dolby Vision su un display ultra-brillante mentre il sound del sistema di altoparlanti Dolby Atmos crea un’esperienza realmente coinvolgente.

La potente batteria da 80 Wh di Lenovo Legion 7i è dotata di una funzione di rilascio graduale dell’energia (battery sipping) per una durata della batteria fino a 8 ore9, mentre un adattatore di alimentazione più sottile10 favorisce la portabilità. In soli 30 minuti è possibile passare da 0 al 50% di carica grazie alla funzionalità Rapid Charge Pro14.

La risposta e il layout della tastiera fanno una grande differenza nel gaming competitivo. La tastiera Lenovo Legion TrueStrike è stata sviluppata sulla scorta della riconosciuta esperienza di Lenovo nella produzione di tastiere con tecnologie innovative. Lenovo Legion TrueStrike ha il 100% di anti-ghosting, tempi di risposta inferiori al millisecondo e microswitch “soft-landing” che offrono un’eccezionale prontezza di risposta e la sensazione di una corsa dei tasti superiore grazie all’esclusiva meccanica.

Lenovo Legion 7i aggiunge alle sue caratteristiche da top di gamma l’illuminazione dei tasti con oltre 16 milioni di combinazioni di colori grazie alla funzione Corsair® iCUE® system lighting. Mentre il nuovo laptop Lenovo Legion 5i1 o Lenovo Legion 5 vanta una tastiera con corsa fino a 1,5 mm ed effetti opzionali di illuminazione RGB a 4 zone. Le tastiere di tutti i laptop Lenovo Legion sono rivestite per resistere all’abrasione e all’usura causata dai polpastrelli. Sono dotate di tasti full size e di tastierino numerico, è inoltre presente un trackpad di grandi dimensioni, tasti cursore full size e tasti multimediali dedicati.

Progettato per prestazioni di livello professionale

Lenovo Q-Control 3.0, ora disponibile sui nuovi laptop Lenovo Legion 7i, 5i1 e 5 e sul desktop Lenovo Legion Tower 5i1 migliora ulteriormente le prestazioni di gioco. Passa in modalità Performance per superare la concorrenza con una più elevata tensione della CPU e un maggiore tasso di FPS. Invece, quando segui l’esport in streaming, passa in modalità silenziosa per ridurre il consumo della batteria e il rumore della ventola, oppure abilita la modalità bilanciata che effettua regolazioni automatiche in base alle app in uso per non dover cambiare continuamente impostazione.

Anche Lenovo Legion Coldfront 2.0 contribuisce a migliorare le prestazioni grazie alla Vapor Camber integrata e alla nuova serie di sensori termici. Un sistema a doppia ventola con 73 pale in polimeri di cristalli liquidi potenzia i quattro canali termici dedicati per far circolare l’aria a elevata velocità. Il supporto Dual Burn unisce inoltre CPU e GPU per avere le massime prestazioni in-game.

Che stiano giocando o meno, i gamer cercano potenza e mobilità dalle proprie macchine. Mentre sono al lavoro o in classe, possono servirsi del software Lenovo Vantage installato nel proprio PC per disabilitare manualmente la scheda grafica dedicata o G-SYNC tramite la modalità ibrida e accrescere la durata della batteria in mobilità. Per ottimizzare la procedura di riavvio, richiesta per attuare questa modifica del segnale sui processori, il team di ingegneri di Lenovo ha collaborato con il team di NVIDIA per sviluppare un modo più semplice e automatico che consentisse ai giocatori di gestire meglio la grafica dedicata attraverso Advanced Optimus11.

Una selezione di PC gaming Lenovo Legion saranno i primi a integrare il nuovo Advanced Optimus11, che si interfaccia con i componenti fisici della scheda grafica NVIDIA dedicata per rilevare, in modo intuitivo, quale delle fonti grafiche del sistema è più adatta ad alimentare l’applicazione aperta sullo schermo. Che si tratti di una sessione di gaming impegnativa o di essere produttivi durante la giornata lavorativa, Advanced Optimus passa dalla grafica integrata (per carichi di lavoro leggeri) alla grafica dedicata per prolungare notevolmente la durata della batteria9, senza dover riavviare la macchina per massimizzare il framerate durante il gioco.