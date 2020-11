Catrice Cosmetics presenta Modern Glam

Pubblicità

Il duo di stilisti del marchio tedesco di alta moda Kaviar Gauche sa come creare look premium per occasioni speciali. Anche quest’anno la tanto attesa collaborazione con CATRICE presenta l’Edizione Limitata di “Kaviar Gauche” by Catrice, che – ispirata alla ”Crystal Collection” del marchio di fama internazionale – offre i look Modern Glamour Beauty coordinati per la stagione invernale. I must-have beauty con un design lussuoso in oro e argento accolgono le festività natalizie con splendide colorazioni delicate dal finish scintillante. Un bagliore radioso è assicurato grazie al lussuoso Illuminante in polvere, il trucco occhi è creato con la Palette di ombretti e i mini Smalti Unghie e Lucidalabbra effetto volumizzante danno alle unghie e alle labbra un tocco davvero elegante. Il pennello multiuso è lo strumento perfetto per “illuminare on-the-go”.

L’edizione limitata sarà disponibile da novembre a dicembre 2020.

www.catrice.eu/it/index.html