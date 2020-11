Il nuovo Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller

Pubblicità

Rolex presenta una nuova declinazione in oro giallo del suo Oyster Perpetual Sky-Dweller. Il segnatempo esibisce un quadrante nero vivo con finitura soleil e con lancette e indici in oro giallo. I riflessi di luce sulle anse e sui fianchi della carrure valorizzano le forme raffinate della cassa Oyster di 42 mm di diametro. Naturalmente, questa nuova declinazione è dotata della caratteristica lunetta girevole zigrinata del modello Sky-Dweller, indispensabile per regolare le funzioni dell’orologio mediante il sistema Ring Command. Dispone, inoltre, della visualizzazione Chromalight: le lancette e gli indici sono rivestiti o riempiti con una sostanza luminescente a emissione di lunga durata che emette una luce blu quando l’orologio si trova in un ambiente buio. La nuova declinazione dello Sky-Dweller è dotata del calibro 9001, all’avanguardia della tecnologia orologiera.

Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual Sky-Dweller vanta la certificazione di Cronometro Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori dal comune. Lo Sky-Dweller, un segnatempo elegante per i grandi viaggiatori, consente la lettura simultanea dell’ora di due fusi orari e dispone di un calendario annuale. L’ora di riferimento, in formato 24 ore, è leggibile su un disco decentrato mentre l’ora locale è indicata dalle tradizionali lancette centrali. Il calendario annuale chiamato Saros, che distingue automaticamente i mesi di 30 giorni da quelli di 31 giorni, è animato da un meccanismo brevettato e si differenzia per l’innovativa visualizzazione: i mesi dell’anno sono indicati all’interno di dodici finestrelle che seguono il bordo del quadrante e il mese in corso è evidenziato dal colore rosso. Il cambio della data istantaneo è legato all’ora locale. Lo Sky-Dweller dispone del sistema Ring Command, un meccanismo di interazione tra la lunetta girevole, la corona di carica e il movimento che permette a chi indossa l’orologio di selezionare di volta in volta le funzioni e di regolarle in modo semplice, rapido e sicuro.

L’Oyster Perpetual Sky-Dweller è il primo della categoria di orologi classici ad adottare l’innovativo bracciale Oysterflex sviluppato e brevettato da Rolex. Si tratta di un bracciale innovativo costituito da due lame metalliche flessibili – una per ognuna delle due parti del cinturino -, realizzate in una lega di titanio e nichel. Queste lame sono rivestite di elastomero nero ad alte prestazioni, un materiale resistente alle aggressioni dell’ambiente e di grande durata nel tempo. Per il massimo comfort al polso, il bracciale Oysterflex è dotato di “cuscini” sulla superficie interna.

