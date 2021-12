Rolex donna: prezzi e modelli degli orologi

- pubblicità -

Gli orologi Rolex sono uno dei simboli di lusso per eccellenza. Ovviamente, la collezione di orologi da donna è straordinaria e raffinata. Una selezione ampia di orologi realizzati in materiali preziosissimi e leghe particolari, impreziositi da pietre e diamanti. La collezione di orologi da donna Rolex, punta molto sul colore: raffinatissimo e delicato, che mira a riflettere la personalità di chi lo indossa.

Gli orologi Rolex sono famosi non solo per i dettagli, ma anche per la preziosità e l’esclusività dei materiali e della costruzione. I metalli utilizzati vengono preparati nella fonderia propria di Rolex, nella quale sono sviluppate delle leghe eccezionali, i cui materiali originari vengono sottoposti a meticolosi test.

I quadranti degli orologi Rolex sono il volto dell’accessorio, che è creato per conferirvi una personalità unica. Sono dotati di indici in oro 18 ct. per prevenirne l’annerimento, e sono progettati e prodotti internamente, per lo più a mano. Anche i meccanismi vengono progettati per avere una precisione eccezionale, che ha superato con successo i test del COSC (Controle Officiel Suisse des Chronomètres).

Insomma, Rolex pensa proprio a tutto. Scopriamo insieme le migliori collezioni e modelli degli orologi Rolex da donna.

Rolex Datejust donna

Tra i modelli più celebri c’è il Rolex Datejust,

archetipo moderno dell’orologio classico. Non ha solo un’estetica senza tempo, ma è ottimo anche per la propria funzionalità. È semplicemente uno degli orologi più riconosciuti e conosciuti al mondo. Sono realizzati in oro o platino, variano particolarmente per quanto riguarda colori e design, e sono disponibili anche in modelli con diamanti.

Rolex da donna: Pearlmaster

Il Pearlmaster è l’orologio pensato per essere molto di più: è un gioiello. È disponibile solamente in oro giallo, bianco, o Everose 18 carati, che vengono prodotti esclusivamente nella fonderia Rolex. Hanno le curve tipiche degli orologi Rolex, ma sono impreziositi da quadranti gioiello con diamanti, zaffiri e rubini.

Orologi Rolex donna: Oyster Perpetual

I modelli Oyster Perpetual sono gli orologi classici di Rolex, simboli unici di uno stile universale. Puntano alla funzionalità, che viene combinata con una forma e un’estetica senza tempo, a metà tra la tradizione e lo spirito pionieristico di Rolex. L’originale, semplice e perfetto, realizzato in acciaio Oystersteel, e con i quadranti dai colori raffinati e classici. Sono realizzati in acciaio Oystersteel, sviluppato appositamente da Rolex: è una superlega della famiglia normalmente utilizzata nell’alta tecnologia e nell’industria aerospaziale, e che ha quindi la massima resistenza alla corrosione. Inoltre, ha una particolare lucidezza che conserva anche nelle condizioni estreme.

Rolex donna orologi

Tra le collezioni migliori, spiccano gli orologi Cellini, con cinturino in pelle. Sono una celebrazione contemporanea del classicismo e della raffinatezza, che abbinano la perfezione di Rolex con un approccio che valorizza l’eredità orologiera. Eccezionale è il Moonphase, con le fasi lunari.

Rolex donna oro

Sono molti i modelli di orologi Rolex in oro giallo 18 ct, impreziositi da quadranti in madreperla. Ad esempio, il Lady‑Datejust è proposto con il prestigioso bracciale President, realizzato in oro massiccio.

Rolex donna prezzi

Gli orologi Rolex sono costosi. Anzi, sono famosi per essere costosi. I più accessibili sono forse gli Oyster, in quanto sono realizzati in acciaio. I prezzi si aggirano attorno ai 4.000 euro circa, a seconda del modelli e delle dimensioni. I Cellini sono una collezione che si aggira attorno ai 14.000, mentre tra i più costosi ci sono sicuramente i Pearlmaster, data la loro preziosità: stiamo parlando di prezzi oltre i 30.000 euro, e prezzi che addirittura sono disponibili solamente su richiesta.

