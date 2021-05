Il nuovo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona by Rolex

Pubblicità

Rolex presenta tre declinazioni esclusive del suo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, l’orologio di riferimento degli appassionati di automobili e di velocità. Tutte e tre esibiscono un quadrante realizzato in meteorite metallica, un materiale naturale e raro proveniente dallo spazio, con contatori cronografici a ore 3, 6 e 9 di colore nero. La meteorite metallica è rara e difficile da lavorare: prima di tutto si ricavano delle lamine sottili, poi, mediante un trattamento chimico, si rivela tutta la bellezza della sua struttura interna che ricorda lampi di luce intrecciati. Questi motivi, tanto imprevedibili quanto affascinanti, sono chiamati “figure di Widmanstätten”. Per i suoi quadranti in meteorite, Rolex collabora con gli esperti più accreditati e sceglie esclusivamente le lamine con una superficie particolarmente ricca di forme e riflessi.

La declinazione realizzata in oro bianco è dotata di lunetta Cerachrom monoblocco in ceramica nera con scala tachimetrica ed è abbinata al bracciale Oysterflex, mentre le altre due, rispettivamente in oro giallo e in oro Everose, esibiscono una lunetta metallica con scala tachimetrica e il bracciale Oyster. Queste nuove declinazioni del Cosmograph Daytona sono dotate del calibro 4130, un movimento all’avanguardia della tecnologia orologiera.

Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona vanta la certificazione di Cronometro Superlativo

che garantisce prestazioni al polso fuori dal comune. Il Cosmograph Daytona, presentato nel 1963, è stato progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti delle gare automobilistiche. Come si evince dal nome e dalle funzioni, il Cosmograph Daytona è indissolubilmente legato al mondo degli sport automobilistici e, a oltre mezzo secolo dal suo lancio, continua distinguersi da tutti gli altri cronografi sportivi.

La cassa Oyster delle nuove declinazioni del Cosmograph Daytona, di 40 mm di diametro e garantita impermeabile fino a 100 metri di profondità, è un esempio di robustezza e di affidabilità. La carrure è ricavata da un blocco massiccio di oro bianco, giallo o Everose. Il fondello con scanalature sottili è avvitato ermeticamente con un apposito strumento; in questo modo, solo gli orologiai abilitati da Rolex possono accedere al movimento. La corona di carica Triplock, dotata di un sistema di tripla impermeabilizzazione e protetta da apposite spallette ricavate nella carrure, è saldamente avvitata alla cassa alla stregua dei pulsanti del cronografo. Il vetro è in zaffiro praticamente antiscalfitture. La cassa Oyster, completamente impermeabile, protegge in modo ottimale il movimento che ospita.

