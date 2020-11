WallPepper presenta la nuova collezione I’m Milano

Pubblicità

I’m Milano, la suggestiva illustrazione creata da Carlo Stanga per WallPepper®/Group decora le pareti di POSThome, l’innovativo progetto residenziale a Milano che interpreta l’abitazione del domani.

Ideato da Claudia Campone, fondatrice dello studio Thirtyone Design, POSThome indaga le esperienze abitative e lavorative contemporanee, nel segno dello smart living/working. POSThome è una casa ‘flessibile’, uno spazio ibrido di circa 50 metri quadrati nato dalle esigenze consolidate durante il periodo di lockdown, interpretato da esperti e aziende del settore, per dare risposte sui nuovi modelli dell’abitare, tra creatività e funzionalità.

WallPepper®/Group, da sempre attenta alle esigenze dell’abitare contemporaneo e ai suoi cambiamenti, con la sua carta da parati, espressione del cosmopolitismo milanese e di un Made in Italy di elevata qualità, è stata scelta come partner per la realizzazione di questo concept ideale, che concretizza i temi legati al nuovo concetto di normalità, attraverso esperienze facilmente condivisibili e fruibili.

L’immagine affascinante di I’m Milano, una delle opere più iconiche di Carlo Stanga, ‘conquista’, così, le pareti di POSThome: parte dell’esclusiva capsule collection creata per WallPepper®/Group, I’m Milano racconta l’animata skyline meneghina, appena abbozzata con tratti a china.

Grazie alla qualità dei materiali – naturali, eco-compatibili, privi di PVC e certificati – alla creatività, tecnologia e sostenibilità, le carte da parati WallPepper®/Group diventano non solo immagini straordinarie ed emozionanti per decorare gli spazi contemporanei, ma soluzioni affidabili per vivere gli ambienti, indoor e outdoor, in totale tranquillità.

1 di 4

www.wallpepper.it