Valentino dà a Lady Gaga una voce per l’auto-espressione nella nuova campagna

La casa di moda italiana di lusso Valentino celebra l’espressione di sé con una nuova campagna di fragranze con protagonista Lady Gaga. La campagna della fragranza Voce Viva vede la cantante e attrice premio Oscar in un abito rosso Valentino vicino a Los Angeles che canta una versione ridotta di “Sine From Above”, dal suo album più recente Chromatica. In tutta la vignetta, le fa eco un coro di diversi cantanti.

“Lady Gaga è un’icona dell’inclusività“, ha affermato Aleni Mackarey, direttore operativo della Base Beauty Creative Agency , New York. “Posizionandola come il volto della loro nuova fragranza, Valentino assumerà le scelte di moda impenitenti e autorizzate di Lady Gaga, i testi delle canzoni e il commento pubblico”.

Volto fresco, profumo floreale

Come molti marchi hanno fatto quest’anno, il film è stato girato vicino alla casa della signora Gaga a Los Angeles per garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella campagna durante la pandemia COVID-19. La cantante di “Rain On Me” si esibisce in una zona boscosa fuori Los Angeles, mentre gli altri cantanti sono ripresi sulle scale, sui tetti e guardano con desiderio attraverso le finestre. “La mia voce che canta è un’espressione di tutto il mio corpo in quanto si collega a tutta l’umanità”, ha detto la signora Gaga al marchio in un’intervista. “La mia voce è ciò che rappresento. La voce che più mi ha ispirato nella mia vita personale sono state le voci delle donne “.

In collaborazione con il regista Harmony Korin e la signora Gaga, il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli mirava a celebrare l’uguaglianza e l’individualità attraverso la nuova fragranza e la nuova campagna. Libertà e fiducia trasudano attraverso lo schermo mentre Lady Gaga dal viso fresco canta e si esibisce nei boschi. La nuova fragranza è calda e floreale, include note di bergamotto italiano, mandarino dolce, assoluta di fiori d’arancio, gardenia dorata e muschio cristallino.

Una nuova voce per Valentino

Rispetto alle campagne passate, Valentino ha recentemente attinto ai temi dell’individualismo, della libertà e dell’espressione. Dalla campagna della nuova collezione di occhiali rilasciata la scorsa estate alla più recente campagna Voce Viva, Valentino sembra muoversi verso un’identità più eccentrica. Il marchio ha anche recentemente celebrato la creatività in una funzione interattiva sul suo sito.

Chez Maison Valentino è l’interpretazione animata del marchio della sua storia raccontata attraverso le diverse stanze della sua sede romana, Palazzo Mignanelli. Le campagne interattive sono diventate più popolari man mano che i marchi navigano in un mondo in cambiamento e mirano a coinvolgere i consumatori durante la crisi del coronavirus