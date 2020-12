Racconti in poltrona, 5 incontri alla scoperta della Reggia di Monza

Pubblicità

La Reggia di Monza e il Comune di Monza, in collaborazione con il Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde, accompagnano i visitatori alla scoperta, o alla riscoperta, della villa progettata nel 1777 dall’architetto Giuseppe Piermarini con la rassegna Racconti in poltrona. Storie e leggende della Reggia di Monza.

5 incontri a cadenza bisettimanale, il giovedì e la domenica dal 3 al 17 dicembre. Il programma pensato prima della pandemia prevedeva due conferenze e diverse visite guidate alla Villa che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato trasformato in una serie di appuntamenti online sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Museo.

Racconti in poltrona. Storie e leggende della Reggia di Monza

Il primo appuntamento, Focus sul Regicidio, si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 18.00 in occasione del 120esimo anniversario del Regicidio e dei 110 anni dalla costruzione della Cappella Espiatoria. Sulla piattaforma Zoom Debora Lo Conte racconterà i fatti della giornata del 29 luglio 1900, quando Umberto I di Savoia fu ucciso dall’anarchico Gaetano Bresci a pochi passi dalla Reggia di Monza; e la storia della Cappelle Espiatoria, costruita nel punto in cui fu assassinato il Re e inaugurata nel decimo anniversario del regicidio, il 29 luglio 1910.

Alla scoperta della casa di campagna, è invece il titolo del secondo appuntamento di domenica 6 dicembre, sempre alle ore 18.00, durante il quale Marina Rosa ci aprirà le porte di una casa di campagna nella ridente e salubre Monza, un nuovo punto di vista sulla Reggia di Monza. Si parlerà, invece, di donne e potere nella terza conferenza, giovedì 10 dicembre alle 18.00 su Zoom. Elena Riva affronterà il tema delle «Sovrane in Villa tra villeggiatura e potere politico».

Una visita guidata agli Appartamenti Reali è il focus dell’appuntamento di domenica 13 dicembre, quando i visitatori entreranno negli Appartamenti Reali della Reggia di Monza. In diretta Facebook dalla pagina della Reggia di Monza, del Comune di Monza e degli «Amici della Reggia di Monza» alle 18 Marina Rosa e Corrado Beretta condurranno i curiosi Nelle stanze di Umberto e Margherita alla scoperta di oggetti che raccontano storie.

Infine, l’ultimo dei Racconti in poltrona, Passeggiata nel parco in programma giovedì 17 dicembre alle ore 14 in diretta Facebook dal parco della Villa Corrado Beretta racconterà Il Parco e le sue leggende.

Per iscriversi alle conferenze sulla piattaforma Zoom: [email protected]

