The Weird Collection by Ray-Ban

Ray-Ban presenta “The weird collection styled by YUNGBLUD. You’re ON.”, una Capsule Collection in edizione limitata elaborata dal pop-rocker ribelle YUNGBLUD. La Capsule Collection include tre carismatici modelli: Nomad, Caribbean e State Street, in una nuova versione che rispecchia la visione fluo di YUNGBLUD sul futuro: un luogo dove ognuno possa essere se stesso, indipendentemente dall’opinione del resto del mondo:

#YouAreOn

Dal suo emblematico album di debutto 21st Century Liability del 2018, YUNGBLUD ha costruito intorno a sé una community che riunisce milioni di anticonformisti provenienti da tutto il mondo. Ray-Ban rende omaggio a questo gruppo di individui autentici, invitandoli a mettere in evidenza la loro luce con una nuova versione di tre audaci modelli bold in acetato, ognuno rivitalizzato dall’energia incontenibile di YUNGBLUD e dal suo stile inimitabile.

Il profilo dei Nomad, che richiama la storia del cinema e lo stile rock degli anni Settanta, è sempre di tendenza. In questa Capsule Collection, YUNGBLUD aggiunge alla montatura in acetato futuristici accenni rosa fluo, accostati a lenti fotocromatiche Evolve nella variante rosa.

L’autentico stile jet-set dei Caribbean, proposto per la prima volta negli anni Sessanta come discreta variante del modello Ray-Ban Wayfarer originale, è declinato in una nuova versione con lenti fotocromatiche Evolve verdi. Le strisce verde fluo sulla montatura in acetato nera richiamano un futuro in cui ciascuno sarà libero di costruire la sua identità.

Gli State Street sono un’elegante versione squadrata dei classici Ray-Ban Wayfarer. YUNGBLUD ha reinventato la montatura in acetato associando blu e arancio fluo in un’interpretazione bistrato di uno dei modelli simbolo di Ray-Ban, completando il tutto con le lenti fotocromatiche Evolve.

