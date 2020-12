Holiday Collection di Wakeup Cosmetics Milano

Pubblicità

Sta arrivando il momento più scintillante dell’anno, quello in cui uscire dalla propria beauty comfort zone e sfoggiare look opulenti, ricchi di riflessi, bagliori, texture tridimensionali e divertenti. È quest’ultimo, infatti, il vero segreto del make-up: divertirsi, sperimentare, osare.

Sempre più bisognose di lasciarci i pensieri alle spalle, almeno per qualche serata, e di amare e amarci, celebrare gli affetti e trascorrere momenti felici con le persone care, ecco che Wakeup Cosmetics Milano crea la collezione delle festività Shine Bright!, da scegliere per sfoggiare il nostro look migliore come uno statement: sono qui e… brillo. Del resto “it’s the most wonderful time of the year”!

«Shine Bright! è una collezione, ma anche un invito: a prendersi un momento di libertà, di gioia, di luminosità e festeggiare esprimendo noi stessi, dimenticando per un attimo il mondo esterno», racconta Andrea Pesce, Direttore Creativo di Wakeup Cosmetics Milano.

Occhi

L’ombretto Sparkle Dust Eyeshadow, disponibile in cinque nuance, veste le palpebre di effetti multi-dimensionali luminosi glitterati e perlati, che si ispirano ai riflessi dei gioielli più preziosi. La sua texture, leggera e cremosa, scivola con facilità sulle palpebre, grazie alla formulazione a base di oli, esteri e cere. L’effetto brillante ha una lunga durata, rimanendo intenso e perfetto per ore.

Unghie

Una manicure scintillante è sempre sinonimo di feste. Con Glitter Dust Nail Lacquer, disponibile in due shade, si celebra l’estro, la creatività, la voglia di essere abbagliante. L’effetto 3D-pop dei suoi glitter dona extra luminosità alle unghie, che si vestono di riflessi preziosi nei toni dei gioielli.

Labbra

Il rossetto ideale, specialmente in questo periodo, è Petal Veil Lasting Matte Liquid Lipstick, disponibile in dieci tonalità. La sua formula liquida, leggera, idratante, a lunga tenuta e no-transfer consente di mantenere intatto il colore durante tutta la giornata. Può essere indossato con praticità sotto la mascherina, perché non macchia e non si sposta sul viso, ma anche durante una cena, perché rimarrà impeccabile. Il suo finish opaco vellutato dal colore intenso si ottiene con una sola passata.

