Bullfrog e Wolsha, l’intesa tra arte e barberia

Tutto è iniziato nel 2016 quando il primo artista affine all’immaginario Bullfrog inaugurava quel prezioso connubio tra mondo dell’arte e della barberia diventato poi tratto distintivo dell’universo della rana toro. Così ora, dopo le collaborazioni con Ramon Maiden, Gep Caserta, Stefania Pallestrini e Dario Maggiore e 17 shop in Italia e all’estero, la magia si rinnova nell’incontro con Nicolò Bravi, in arte Wolsha, giovane Bullfrog Artist 2020 dalla creatività poliedrica, abile calligrafo, tatuatore, illustratore, conosciuto anche per l’inconfondibile segno lasciato lungo le strade di Milano.

E ancora, creatività, professionalità e la giusta stravaganza sono la cifra delle sue interpretazioni del mondo Bullfrog: tre poster che rivisitano il marchio con una grafia inedita, quattro adesivi che rappresentano la famosa rana in una versione mai vista, due giftbox decorate con il tratto Wolsha e soprattutto la novità delle novità: l’ormai mitico Agnostico, il prodotto più iconico Bullfrog, in una limited edition, anzi due.

A ispirare Wolsha nei colori è stato il barberpole, quell’insegna rossa, bianca e blu che fa barbiere da sempre e ovunque, tre colori che, nei poster e negli adesivi, fanno da sfondo a un lettering che richiama lo spray della street art. Ancora rosso per l’interpretazione della rana toro in uno sticker dal sapore dei cartoon anni ‘30. E il lettering, marchio di fabbrica di Wolsha, che riscrive il logo Bullfrog sulle gift box, ideali confezioni regalo, in diverse versioni, per un Natale del tutto originale.

Infine, il pezzo forte che non può mai mancare: Agnostico vestito Wolsha. Per Agnostico, Wolsha non ha inventato solo un’etichetta, ma un design in cui tutti gli elementi – grafia, colori e la mitica rana – rivestono l’intero flacone. Opera in due versioni Double Trouble: un pack rosso e uno blu, il secondo in edizione ancora più limitata – solo 200 pezzi – per chi ama collezionare qualcosa di davvero unico e irripetibile. Anche quest’anno lo stile Bullfrog, l’arte della barberia e l’arte dei giovani talenti si incontrano per dire quanto uno sguardo diverso, originale e divertente sia un regalo per tutti.

