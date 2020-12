Armani/Silos Heimat. A Sense of Belonging la rassegna a cura della Fondazione Peter Lindbergh

Pubblicità

Martedì 22 dicembre 2020 avrà inizio la nuova rassegna di Armani/Silos Heimat. A Sense of Belonging, una selezione di sei film in lingua originale a cura della Fondazione Peter Lindbergh. La visione dei film sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming di Cineteca Milano.

Armani/Silos Heimat. A Sense of Belonging, sei film per indagare il ruolo della donna nella poetica di Peter Lindbergh

La rassegna espande il percorso narrativo dell’omonima mostra dedicata a Peter Lindbergh attualmente allestita presso Armani/Silos, attraverso produzioni filmiche dello stesso Lindbergh, cinema d’ispirazione e autori che nel tempo hanno intessuto legami di collaborazione e di amicizia con il fotografo.

Fil rouge è la centralità della figura femminile, presentata attraverso uno sguardo incontaminato e autentico, scevro da idealizzazioni di maniera. Sono gli stessi caratteri che si trovano nell’opera di Lindbergh, la cui visione a sua volta è stata influenzata dal cinema tedesco e dall’ambiente industriale dov’è cresciuto.

Si parte con Paris, Texas e Il cielo sopra Berlino, due film dell’amico Wim Wenders che di Peter Lindbergh ammirava non solo la capacità di ritrarre le donne ma anche il “bambino che ha sempre brillato attraverso i suoi occhi”. Un’affascinante sperimentazione tecnica si ritrova nel “foto-romanzo” di Chris Marker La Jetée, nel quale il susseguirsi di fotografie crea l’illusione del movimento, come alle origini del cinema. Segue in programma Ossessione, il capolavoro di Luchino Visconti che aprì le porte al neorealismo.

La rassegna si conclude con due donne: Jeanne Moreau e Pina Bausch, in due produzioni dirette da Peter Lindbergh. Jeanne Moreau è protagonista di Everywhere at Once di Peter Lindbergh e Holly Fisher: una meditazione sull’infanzia, la giovinezza e l’età matura attraverso fotografie, sequenze animate, clip dal film Mademoiselle (1966) di Tony Richardson accompagnate dalla voce dell’attrice mentre Pina Bausch, Der Fensterputzerruota intorno al celebre spettacolo di danza contemporanea creato dalla coreografa.

Il calendario delle proiezioni

• Paris, Texas martedì 22 dicembre dalle ore 10 per 24 ore

• Il cielo sopra Berlino martedì 29 dicembre dalle ore 10 per 24 ore

• La Jetée martedì 5 gennaio dalle ore 10 per 24 ore

• Ossessione martedì 12 gennaio dalle ore 10 per 24 ore

• Everywhere at Once martedì 19 gennaio dalle ore 10 per 24 ore

• Pina Bausch, Der Fensterputzer martedì 26 gennaio dalle ore 10 per 24 ore