Fragranze d’ambiente ZHOR

Un luogo quasi incantato dove la profumeria di nicchia avvolge chi ama le fragranze con le preziose essenze e le meravigliose creazioni che sono delle vere opere d’arte. Si tratta di ZHOR Parfums di Milano, al cui interno, oltre a trovare creazioni molto particolari, si potranno fare delle esperienze olfattive e provare quella sensazione di luogo senza tempo che solo le favole possono far vivere proiettandovi in un misterioso Oriente, fino ad arrivare a sentire sulla pelle la magia delle Mille e una notte.

Zhor, per queste festività, sicuramente vissute in modo diverso dagli altri anni, ha voluto offrire una bellissima sorpresa ai suoi clienti, con una fragranza d’ambiente che rispecchia il mondo delle essenze pregiate e che diffonde in tutte la casa quella inebriante e magica atmosfera calda e preziosa.

www.zhor.it