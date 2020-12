PiaLauriCapri lancia la Collezione Mediterraneo

Pubblicità

L’emergente brand nel settore alta moda uomo PiaLauriCapri, presenta la Collezione Mediterraneo, una collezione “fourseason”: vere e proprie opere sartoriali esclusivamente cucite a mano senza alcun punto di colla. Indossare un capo PiaLauriCapri non è solo “vestire”, è la consapevolezza di abbracciare una filosofia ampia che trascende la moda, un modo di guardare alla propria identità stilistica rispettando il pianeta e le persone che lo abitano.

Nella visione armonica della stilista Pia Lauri si sposano stile, ergonomia, preziosità, ricerca e cura dei dettagli espressioni di un’identità forte e riconoscibile che racconta una storia ricca di passione per la bellezza e l’eleganza che trae ispirazione da Capri e rende omaggio ai suoi vibranti colori e ai suoi paesaggi scenografici. Tessuti esclusivi, come il Cachemire Bamboo, abbinati a iconici bottoni scultura incontrano l’eccellenza della manifattura 100% italiana che “costruisce” capi spalla con i tessuti naturali più nobili. Forzaglie, bindelli e briglie si muovono tra mani sapienti per dare forma, ergonomia e leggerezza a una collezione che ridefinisce i canoni della giacca “classica” intelata: la trasforma, la alleggerisce, la riproporziona. Un’anima naturale e nessun punto di colla, inoltre, rendono questi capi traspiranti, perfetti per ogni clima: caldi nei climi invernali e freschi in quelli estivi.

Codici chiave e leitmotiv delle creazioni PiaLauriCapri sono le tasche “a resella®”, la fodera in Blu Marestro e la realizzazione di bottoni scultura in pietre naturali, corallo e oro 18 carati. Coerentemente con la sua filosofia sartoriale, la stilista Pia Lauri ha brevettato per le tasche la cucitura “a resella®” dall’esclusiva forma “a sorriso” cucita totalmente a mano, anche internamente. Non solo una scelta di stile ma il risultato di un’approfondita ricerca sulla vestibilità, sulla disinvoltura del movimento per assicurare capi ineguagliabili non solo esteticamente ma anche a livello ergonomico e di comfort.

La fodera in Blu Marestro – tonalità che contraddistingue anche il logo del brand e trae ispirazione dalle sfumature del cielo, del mare e dei Faraglioni di Capri – è realizzata in tessuto 100% cupro, la fibra più pregiata nel mondo delle fodere per la sua traspirabilità e per la resistenza all’accumulo di elettricità statica interna.

Nelle creazioni PiaLauriCapri anche il bottone va oltre l’estetica ed è realizzato esclusivamente con pietre naturali, corallo o oro 18 carati, senza l’impiego di materiali inerti come la plastica. L’onice, l’occhio di tigre, l’agata bianca, lo smeraldo, la giada, il topazio sono solo alcune delle pietre che impreziosiscono i capi e li caricano di un significato simbolico. I bottoni scultura vengono disegnati dalla stilista, alcuni in edizione limitata, e cesellati a mano dai migliori maestri artigiani italiani. Un bottone che nobilita e rende distintivo ogni capo della Collezione.

Una collezione sartoriale unica nel suo genere, composta da ricercate creazioni haute-couture dallo spiccato carattere, in cui si può apprezzare l’estrema cura negli abbinamenti tra differenti tessuti, colori e bottoni. Una collezione sempre in evoluzione capace di rappresentare ogni volta al meglio l’essenza del proprio stile, in cui l’estetica si arricchisce con il tempo di nuove linee, nuance e abbinamenti espressione di un gusto sofisticato e unico.

www.pialauricapri.it