New York è ed è sempre stata un fenomeno internazionale che significa molto per tante persone in tutto il mondo. Una città globale, diversa, inclusiva, vibrante, unita e resiliente. Nel corso della sua lunga e movimentata storia, la “little town” ha dimostrato più volte di essere davvero una città forte.

Infatti, la fragranza Bond No. 9 My New York è stata originariamente concepita come una creazione positiva e innovativa nata per contribuire a risollevare il morale durante il periodo di speranza successivo all’11 settembre. Oggi, la città affronta un’altra fase critica in cui restare uniti, un momento di intenso cambiamento e, in ultima analisi, di ottimismo per il futuro. Laurice Rahmé, fondatrice e presidente di Bond No. 9, dice: “Mi sembra il momento giusto per celebrare un luogo così globale e inclusivo con un profumo altrettanto inclusivo. Abbiamo creato profumi per molti quartieri importanti. Era ora che facessimo qualcosa per tutta la città!. Questo profumo è astratto. È sexy e speziato, proprio come New York”, dice Rahmé. Il profumiere Michel Almairac ha costruito una fragranza unisex, familiare e allo stesso tempo totalmente sofisticata e assolutamente non ortodossa, un profumo dal fascino veramente globale. La nota di testa esplode con un’energizzante carica di zenzero e pepe rosa, che si trasforma in un ricco cuore di rosa. Infine, il fondo è ricco di cashmeran, legno di sandalo e patchouli, che firmano la composizione con una base calda e lussuosa. Un profumo disponibile nella versione Eau de parfum, 100 ml e Eau de parfum 50ml.

Anche il packaging è un inno alla speranza: durate la pandemia, dal Brasile arrivava un messaggio ricco di speranza. Sulla solida statua del Cristo Redentore, il monumento simbolo di Rio de Janeiro (non così diverso dalla nostra Signora della Libertà), venivano proiettate le immagini delle bandiere di tutto il mondo in segno di solidarietà tra le nazioni colpite dal virus. Questa straordinaria iniziativa ha ispirato il packaging di My New York, un patchwork che riproduce varie bandiere.

