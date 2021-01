UNIQLO lancia il Roger Federer “RF” Cap

Pubblicità

UNIQLO, il retailer globale giapponese di abbigliamento, annuncia il lancio del “RF Cap” in omaggio a Roger Federer, UNIQLO Global Brand Ambassador, che raffigura il logo “RF” amato dai fan. Il berretto è disponibile in otto colori, scelti con cura insieme a Roger, nello store UNIQLO e online uniqlo.com

Roger Federer ha commentato: “Dopo una lunga attesa e una meticolosa messa a punto, UNIQLO ed io siamo estremamente entusiasti di annunciare il ritorno del cappello RF in 8 nuovi colori. Questo cappello ha significato così tanto per me e per i miei fan nel corso degli anni. Ci ha regalato un modo per connetterci visibilmente e ho apprezzato la possibilità di crescere grazie a questa energia e al supporto dei fan. Voglio ringraziare UNIQLO per questo impegno e non vedo l’ora di vedere tutti nel prossimo futuro.”

Realizzato partendo dalla richiesta di Roger di un cappello che potesse essere indossato da un ampio numero di fan in tutto il mondo, il design presenta una chiusura in velcro regolabile per adattarsi alle taglie più piccole. I cappelli sono disponibili nell’ampia varietà di colori tipica di UNIQLO. Sul retro c’è la scritta “GO ROGER” e il logo UNIQLO.

www.uniqlo.com