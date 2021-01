La cucina è un “regno”: Ron Gilad disegna GP Kitchen. Un progetto custom per il quale è stato scelto il miscelatore per cucina Levo di Quadrodesign in PVD, con finitura speciale.

“Anche se personalmente cucino raramente, mi piace il buon cibo. Persone creative intorno a me danno vita nelle loro cucine a manufatti commestibili che, oltre ad avere buon sapore, hanno le caratteristiche estetiche di un’opera d’arte; materiali come ingredienti la cui preparazione ha bisogno di buona maestria per un cliente molto esigente. Come sono io. “GP kitchen” è stata concepita come il regno dei colori. Lo spazio è come un dipinto di Rothko incorniciato, appeso alla parete della sala da pranzo che ti permette di entrare nelle sue viscere. “Orange and Yellow”, il suo famoso dipinto, era la scelta migliore ed ha ispirato la tavolozza colore. Con l’aiuto delle speciali finiture di Quadrodesign, siamo stati in grado di incorporare anche il rubinetto che è diventato parte del dipinto…” Ron Gilad