Nomi maschili: italiani, particolari, internazionali e tradizionali

Diventare genitori è probabilmente il momento più emozionante della vita. Durante i nove mesi utili ad arrivare al fatidico parto, l’intera famiglia si mobilita per regalare corredi, giocattoli, carillon, preparare la stanzetta che accoglierà il nuovo arrivato/a. All’interno di questo trambusto, si insinua anche una ricerca molto delicata, appassionante e particolare: quella del nome. Un Nomi maschili come il nome femminile del resto si porta per tutta la vita ed è di fondamentale importanza, è giusto dunque che questo abbia un significato, rappresenti un simbolo, si sposi alla perfezione con il cognome che andrà a portare.

La ricerca del nome perfetto è infatti una lunga sfida, alla quale partecipano futuri nonni, zii e zie (reali o acquisiti), amici più stretti, laddove ognuno cerca di portare “acqua al proprio mulino”, suggerendo il nome più aggraziato per le proprie corde e gusti. Se superficialmente può sembrare un’operazione carina, graziosa, per la quale ci sono 8-9 mesi di tempo (sulla carta un’eternità), è in realtà una vera giungla piena di insidie, di accostamenti e suoni, sensazioni e desideri. Nel caso aspettiate una femminuccia, vi aiutiamo a trovare il nome ideale con questo articolo, se invece aspettate un maschietto trovate centinaia di suggerimenti proprio guardando qui in basso. Poiché parliamo di una scelta ardua, difficile e intricata, abbiamo suddiviso tutto “per temi”, anche se un po’ insoliti. Scoprite con noi i nomi maschili – dai più classici ai più particolari – che più potrebbero adattarsi al vostro pargolo in arrivo.

Partiamo dai nomi dei bimbi famosi: se siete una coppia giovane, fedele ai trend e alle mode del momento, potrebbe essere una scelta giusta quella di seguire le orme di grandi personaggi dello spettacolo e non. Spesso i VIP sono famosi per affibbiare ai propri figli dei nomi maschili stravaganti, sopra le righe, ma questa teoria non è sempre vera. Andiamo dunque a esplorare nel dettaglio i nomi dei bimbi maschi delle star.

Nomi maschili dei figli dei personaggi famosi

Albano Carrisi: Albano jr.

Alessandro Gassman: Leo

Alessia Marcuzzi: Tommaso

Alessia Merz: Niccolò

Amanda Sandrelli: Rocco / Francesco

Ambra Angiolini & Francesco Renga: Leonardo

Andrea Bocelli: Amos / Matteo

Annalisa Minetti: Fabio

Arianna David: Tommaso / Gregorio

Asia Argento: Nicola Giovanni

Ayda Yespica & Matteo Ferrari: Aron

Brigitta Boccoli: Manfredi

Christian De Sica: Brando

Claudia Pandolfi: Alessandro

Cristina Parodi: Alessandro

Deborah Compagnoni & Alessandro Benetton: Tobias

Donatella Versace: Daniel

Emanuela Folliero: Andrea

Enrico Papi: Iacopo

Enzo Iacchetti: Martino

Eva Henger: Riccardino

Ezio Greggio: Giacomo / Gabriele

Federica Fontana: Noè

Federica Panicucci: Mattia

Gabriele Cirilli: Mattia

Gabriella Golia: Tommaso

Gaia De Laurentiis: Sebastiano

Gerry Scotti: Edoardo

Gigi Sabani: Gabriele

Ilary Blasi & Francesco Totti: Cristian

Isabella Rossellini: Roberto

Jaki Elkann & Lavinia Borromeo: Leone / Oceano

Loredana Lecciso: Albano jr.

Lorella Cuccarini: Giovanni / Giorgio

Luca Laurenti: Andrea

Luciano Ligabue: Lorenzo Lenny

Luciano Pavarotti: Riccardo

Naike Rivelli: Akash

Nancy Brilli & Luca Manfredi: Francesco

Nina Moric & Fabrizio Corona: Carlos

Ornella Muti: Andrea

Paolo Bonolis: Stefano / Davide

Patrizia Pellegrino: Gregory / Tommaso

Raul Bova: Alessandro Leon / Francesco

Roberta Capua: Leonardo

Roberta Lanfranchi & Pino Insegno: Matteo / Francesco

Roberto Ciufoli: Jacopo

Samantha De Grenet: Brando

Simona Ventura: Niccolò / Giacomo

Susanna Messaggio: Jacopo

Tosca D’Aquino: Edoardo / Francesco

Vasco Rossi: Lorenzo / Davide / Luca

Vittoria Belvedere: Lorenzo

Zucchero: Adelmo Blu

I nomi dei figli dei VIP italiani vi stanno un po’ stretti? Non vi soddisfano? Ecco come se la cavano le star oltreoceano, in fatto di stravaganza e nomi maschili.

Sean Penn & Robin Wright: Hopper

Alice Cooper: Calico / Dash

Sylvester Stallone: Sage Moonblood / Seargeoh

Alicia Silverstone & Christopher Jarecki: Bear Blu

Toni Braxton & Keri Lewis: Diezel Ky

50 Cent: Marquise

Kanye West & Kim Kardashian: North West

Gwen Stefani & Gavin Rossdale: Zuma Nesta Rock

Bruce Willis & Demi Moore: Scout

Pete Wentz & Ashlee Simpson: Bronx Mowgli

Brad Pitt & Angelina Jolie: Shiloh Nouvel

Jaceon Taylor: King Justice

Andre Benjamin: Seven Sirius / Puma Sabti / Mars Merkaba

Robert Rodriguez: Rebel / Racer / Rocket

Shannyn Sossamon: Audio Science

David Duchovny & Tea Leoni: Kyd Miller

Jonathan Davis: Pirate Houseman

Penn Jillette: Zolten

Jason Lee: Pilot Inspektor

Nicholas Cage: Kal-El

Jermaine Jackson & Alejandra Genevieve Oaziaza: Jermajesty

Frank Zappa: Dweezil

Nomi maschili italiani

Se finora abbiamo un po’ scherzato, iniziamo a far sul serio, elencando tutti i nomi maschili italiani possibili e immaginabili in ordine alfabetico. All’interno di questa lista trovate nomi comuni e nomi particolari, rari, che fanno però parte della nostra tradizione, della nostra lingua e la nostra letteratura.

Abelardo

Abele

Abenzio

Abibo

Abramio

Abramo

Acacio

Acario

Accursio

Achille

Acilio

Aciscolo

Acrisio

Adalardo

Adalberto

Adalfredo

Adalgiso

Adalrico

Adamo

Addo

Adelardo

Adelberto

Adelchi

Adelfo

Adelgardo

Adelmo

Adeodato

Adolfo

Adone

Adriano

Adrione

Afro

Agabio

Agamennone

Agape

Agapito

Agazio

Agenore

Agesilao

Agostino

Agrippa

Aiace

Aidano

Aimone

Aladino

Alamanno

Alano

Alarico

Albano

Alberico

Alberto

Albino

Alboino

Albrico

Alceo

Alceste

Alcibiade

Alcide

Alcino

Aldo

Aldobrando

Aleandro

Aleardo

Aleramo

Alessandro

Alessio

Alfio

Alfonso

Alfredo

Algiso

Alighiero

Almerigo

Almiro

Aloisio

Alvaro

Alviero

Alvise

Amabile

Amadeo

Amando

Amanzio

Amaranto

Amato

Amatore

Amauri

Ambrogio

Ambrosiano

Amedeo

Amelio

Amerigo

Amico

Amilcare

Amintore

Amleto

Amone

Amore

Amos

Ampelio

Anacleto

Andrea

Angelo

Aniceto

Aniello

Annibale

Ansaldo

Anselmo

Ansovino

Antelmo

Antero

Antimo

Antino

Antioco

Antonello

Antonio

Apollinare

Apollo

Apuleio

Aquilino

Araldo

Aratone

Arcadio

Archimede

Archippo

Arcibaldo

Ardito

Arduino

Aresio

Argimiro

Argo

Arialdo

Ariberto

Ariele

Ariosto

Aris

Aristarco

Aristeo

Aristide

Aristione

Aristo

Aristofane

Aristotele

Armando

Arminio

Arnaldo

Aronne

Arrigo

Arturo

Ascanio

Asdrubale

Asimodeo

Assunto

Asterio

Astianatte

Ataleo

Atanasio

Athos

Attila

Attilano

Attilio

Auberto

Audace

Augusto

Aureliano

Aurelio

Auro

Ausilio

Averardo

Azeglio

Azelio

Bacco

Baldassarre

Balderico

Baldo

Baldomero

Baldovino

Barbarigo

Bardo

Bardomiano

Barnaba

Barsaba

Barsimeo

Bartolo

Bartolomeo

Basileo

Basilio

Bassiano

Bastiano

Battista

Beato

Bellino

Beltramo

Benedetto

Beniamino

Benigno

Benito

Benvenuto

Berardo

Berengario

Bernardo

Beronico

Bertoldo

Bertolfo

Biagio

Bibiano

Bindo

Bino

Birino

Bonagiunta

Bonaldo

Bonaventura

Bonavita

Bonifacio

Bonito

Boris

Bortolo

Brancaleone

Brando

Bruno

Bruto

Caino

Caio

Calanico

Callisto

Calogero

Camillo

Candido

Cantidio

Canziano

Carlo

Carmelo

Carmine

Caronte

Carponio

Casimiro

Cassiano

Cassio

Casto

Cataldo

Catullo

Cecco

Cecilio

Celso

Cesare

Cesario

Cherubino

Chiaffredo

Cino

Cipriano

Cirano

Ciriaco

Cirillo

Cirino

Ciro

Clarenzio

Claudio

Cleandro

Clemente

Cleonico

Climaco

Clinio

Clodomiro

Clodoveo

Colmanno

Colmazio

Colombano

Colombo

Concetto

Concordio

Corbiniano

Coreno

Coriolano

Cornelio

Coronato

Corrado

Cosimo

Cosma

Costante

Costantino

Costanzo

Cremenzio

Crescente

Crescenzio

Crespignano

Crispino

Cristaldo

Cristiano

Cristoforo

Crocefisso

Cuniberto

Cupido

Daciano

Dacio

Dagoberto

Dalmazio

Damaso

Damiano

Damocle

Daniele

Danilo

Danio

Dante

Dario

Davide

Davino

Decimo

Delfino

Demetrio

Democrito

Demostene

Deodato

Desiderato

Desiderio

Didimo

Diego

Dino

Diocleziano

Diodoro

Diogene

Diomede

Dione

Dionigi

Dionisio

Divo

Dodato

Domenico

Domezio

Domiziano

Donatello

Donato

Doriano

Doroteo

Duccio

Duilio

Durante

Eberardo

Ecclesio

Edgardo

Edilberto

Edmondo

Edoardo

Efisio

Efrem

Egeo

Egidio

Eginardo

Egisto

Eleuterio

Elia

Eliano

Elifio

Eligio

Elio

Eliodoro

Eliseo

Elita

Elmo

Elogio

Elpidio

Elvezio

Elvino

Emanuele

Emidio

Emiliano

Emilio

Emmerico

Empirio

Endrigo

Enea

Enecone

Ennio

Enrico

Enzo

Eraclide

Eraldo

Erardo

Erasmo

Erberto

Ercolano

Ercole

Erenia

Eriberto

Erico

Ermanno

Ermenegildo

Ermes

Ermete

Ermilo

Erminio

Ernesto

Eros

Esaù

Esuperio

Eterie

Ettore

Euclide

Eufebio

Eufemio

Eufronio

Eugenio

Eusebio

Euseo

Eustorgio

Eustosio

Eutalio

Evaldo

Evandro

Evaristo

Evasio

Everardo

Evidio

Evodio

Evremondo

Ezechiele

Ezio

Fabiano

Fabio

Fabrizio

Famiano

Fausto

Fazio

Fedele

Federico

Fedro

Felice

Feliciano

Ferdinando

Fermiano

Fermo

Fernando

Ferruccio

Festo

Fidenziano

Fidenzio

Filiberto

Filippo

Filomeno

Fiorenziano

Fiorenzo

Flaviano

Flavio

Fleano

Floriano

Folco

Fortunato

Fosco

Francesco

Franco

Frido

Frontiniano

Fulberto

Fulgenzio

Fulvio

Furio

Furseo

Fuscolo

Gabino

Gabriele

Gaetano

Gaglioffo

Gaio

Galdino

Galeazzo

Galileo

Gallicano

Gandolfo

Garimberto

Gaspare

Gastone

Gaudenzio

Gaudino

Gautiero

Gavino

Gedeone

Geminiano

Generoso

Genesio

Gennaro

Gentile

Genziano

Gerardo

Gerasimo

Geremia

Gerino

Germano

Gerolamo

Geronimo

Geronzio

Gervasio

Gesualdo

Gherardo

Giacinto

Giacobbe

Giacomo

Giadero

Giambattista

Gianbattista

Giancarlo

Giandomenico

Gianfranco

Gianluca

Gianluigi

Gianmarco

Gianmaria

Gianmario

Gianni

Gianpaolo

Gianpiero

Gianpietro

Gianuario

Giasone

Gilberto

Gildo

Gillo

Gineto

Gino

Gioacchino

Giobbe

Gioberto

Giocondo

Gioele

Giona

Gionata

Giordano

Giorgio

Giosuè

Giosuele

Giotto

Giovanni

Giove

Gioventino

Giovenzio

Girardo

Girolamo

Giuda

Giuliano

Giulio

Giuseppe

Giustiniano

Giusto

Glauco

Goffredo

Golia

Gomberto

Gondulfo

Gonerio

Gonzaga

Gordiano

Gosto

Gottardo

Graciliano

Grato

Graziano

Gregorio

Grimaldo

Gualberto

Gualtiero

Guelfo

Guerrino

Guglielmo

Guiberto

Guido

Guiscardo

Gumesindo

Gustavo

Iacopo

Iacopone

Icaro

Icilio

Ido

Iginio

Igino

Ignazio

Igor

Ilario

Ildebrando

Ildefonso

Illidio

Illuminato

Immacolato

Indro

Innocente

Innocenzo

Ippocrate

Ippolito

Ireneo

Isacco

Isaia

Ischirione

Isidoro

Ismaele

Italo

Ivan

Ivano

Ivanoe

Ivo

Ivone

Ladislao

Lamberto

Lancilotto

Landolfo

Lanfranco

Lapo

Laurentino

Lauriano

Lautone

Lavinio

Lazzaro

Leandro

Leo

Leonardo

Leone

Leonida

Leonio

Leonzio

Leopardo

Leopoldo

Letterio

Liberato

Liberatore

Liberio

Libero

Liberto

Liborio

Lidio

Lieto

Lino

Lisandro

Livino

Livio

Lodovico

Loreno

Lorenzo

Loris

Luca

Luciano

Lucio

Ludano

Ludovico

Luigi

Macario

Maccabeo

Maffeo

Maggiorino

Magno

Maiorico

Malco

Mamante

Mancio

Manetto

Manfredo

Manilio

Manlio

Mansueto

Manuele

Marcello

Marciano

Marco

Mariano

Marino

Mario

Marolo

Martino

Marzio

Massimiliano

Massimo

Matroniano

Matteo

Mattia

Maurilio

Maurizio

Mauro

Medardo

Medoro

Melanio

Melchiade

Melchiorre

Melezio

Menardo

Menelao

Meneo

Mennone

Mercurio

Metello

Metrofane

Michelangelo

Michele

Milo

Minervino

Mirco

Mirko

Mirocleto

Misaele

Modesto

Monaldo

Monitore

Moreno

Mosè

Muziano

Namazio

Napoleone

Narciso

Narseo

Narsete

Natale

Nazario

Nazzareno

Nazzaro

Neopolo

Neoterio

Nereo

Neri

Nestore

Nicarete

Nicea

Niceforo

Niceto

Nicezio

Nico

Nicodemo

Nicola

Nicolò

Niniano

Nino

Noè

Norberto

Nostriano

Nunzio

Oddone

Oderico

Odidone

Odorico

Olimpio

Olindo

Oliviero

Omar

Omero

Onesto

Onofrio

Onorino

Onorio

Orazio

Orenzio

Oreste

Orfeo

Orio

Orlando

Oronzo

Orsino

Orso

Ortensio

Oscar

Osmondo

Osvaldo

Otello

Ottaviano

Ottavio

Ottone

Ovidio

Paciano

Pacifico

Pacomio

Palatino

Palladio

Pammachio

Pancario

Pancrazio

Panfilo

Pantaleo

Pantaleone

Paolo

Pardo

Paride

Parmenio

Pasquale

Paterniano

Patrizio

Patroclo

Pauside

Peleo

Pellegrino

Pericle

Perseo

Petronio

Pierangelo

Piergiorgio

Pierluigi

Piermarco

Piero

Piersilvio

Pietro

Pio

Pippo

Placido

Platone

Plinio

Plutarco

Polidoro

Polifemo

Pollione

Pompeo

Pomponio

Ponziano

Ponzio

Porfirio

Porziano

Postumio

Prassede

Priamo

Primo

Prisco

Privato

Procopio

Prospero

Protasio

Proteo

Prudenzio

Publio

Pupolo

Pusicio

Quarto

Quasimodo

Querano

Quintiliano

Quintilio

Quintino

Quinziano

Quinzio

Quirino

Radolfo

Raffaele

Raide

Raimondo

Rainaldo

Ramiro

Raniero

Ranolfo

Reginaldo

Regolo

Remigio

Remo

Remondo

Renato

Renzo

Respicio

Ricario

Riccardo

Richelmo

Rinaldo

Rino

Robaldo

Roberto

Rocco

Rodiano

Rodolfo

Rodrigo

Rolando

Rolfo

Romano

Romeo

Romero

Romoaldo

Romolo

Romualdo

Rosario

Rubiano

Rufino

Rufo

Ruggero

Ruperto

Rutilo

Sabato

Sabazio

Sabele

Sabino

Saffiro

Saffo

Saladino

Salomè

Salomone

Salustio

Salvatore

Salvo

Samuele

Sandro

Sansone

Sante

Santo

Sapiente

Sarbello

Saturniano

Saturnino

Saul

Saverio

Savino

Sebastiano

Secondiano

Secondo

Semiramide

Semplicio

Sempronio

Senesio

Senofonte

Serafino

Serapione

Sergio

Servidio

Serviliano

Sesto

Settimio

Settimo

Severiano

Severino

Severo

Sico

Sicuro

Sidonio

Sigfrido

Sigismondo

Silvano

Silverio

Silvestro

Silvio

Simeone

Simone

Sinesio

Sinfronio

Sireno

Siriano

Siricio

Siro

Sisto

Soccorso

Socrate

Solocone

Sostene

Sosteneo

Sostrato

Spano

Spartaco

Speranzio

Stanislao

Stefano

Stiliano

Stiriaco

Surano

Sviturno

Taddeo

Taide

Tammaro

Tancredi

Tarcisio

Tarso

Taziano

Tazio

Telchide

Telemaco

Temistocle

Teobaldo

Teodoro

Teodosio

Teodoto

Teogene

Terenzio

Terzo

Tesauro

Tesifonte

Tibaldo

Tiberio

Tiburzio

Ticone

Timoteo

Tirone

Tito

Tiziano

Tizio

Tobia

Tolomeo

Tommaso

Torquato

Tosco

Tranquillo

Tristano

Tulliano

Tullio

Turi

Turibio

Tussio

Ubaldo

Ubertino

Uberto

Ugo

Ugolino

Uguccione

Ulberto

Ulderico

Ulfo

Ulisse

Ulpiano

Ulrico

Ulstano

Ultimo

Umberto

Umile

Uranio

Urbano

Urdino

Uriele

Ursicio

Ursino

Ursmaro

Valente

Valentino

Valeriano

Valerico

Valerio

Valfredo

Valfrido

Valtena

Valter

Varo

Vasco

Vedasto

Velio

Venanzio

Venceslao

Venerando

Venerio

Ventura

Venustiano

Venusto

Verano

Verecondo

Verenzio

Verulo

Vespasiano

Vezio

Vidiano

Vidone

Vilfredo

Viliberto

Vincenzo

Vindonio

Vinebaldo

Vinfrido

Vinicio

Virgilio

Virginio

Virone

Viscardo

Vitale

Vitalico

Vito

Vittore

Vittoriano

Vittorio

Vivaldo

Viviano

Vladimiro

Vodingo

Volfango

Vulmaro

Vulpiano

Nomi maschili in inglesi

Viviamo comunque in un mondo considerato “globale”, dove internet ha rotto ogni confine e raggiungere un qualsiasi Paese è semplice quanto un clic utile ad acquistare un biglietto online. La lingua comune a tutti i cittadini dei cinque continenti è ormai l’inglese, allora perché non dare un tono internazionale al nostro futuro pargolo? Ecco i nomi maschili inglesi più famosi.

Aaron

Abe

Abel

Abner

Abraham

Absalom

Ace

Adam

Adolph

Adrian

Al

Alan

Alban

Alberic

Albert

Alden

Aldous

Alec

Alexander

Alf

Alfred

Algar

Alger

Algernon

Allan

Allen

Allyn

Aloysius

Alphonzo

Alton

Alvar

Alvin

Alwyn

Ambrose

Amedeus

Amias

Amos

Amyas

Anderson

Andrew

Andy

Angus

Anselm

Anson

Anthony

Antony

Antwan

Archibald

Archie

Arden

Aric

Arkell

Arn

Arnold

Art

Arthur

Auberon

Audley

August

Augustine

Austen

Austin

Baldric

Baldwin

Baptist

Barclay

Barnabas

Barnaby

Barney

Barret

Barrett

Barrie

Barry

Bart

Bartholomew

Basil

Bastian

Beau

Beaumont

Beauregard

Ben

Benedict

Benjamin

Benjy

Bennett

Bennie

Benny

Benson

Bentley

Benton

Bernard

Bert

Bertram

Bertrand

Bevis

Bill

Billy

Blake

Blaze

Blythe

Bob

Boniface

Booker

Boyce

Brad

Braden

Bradford

Bradley

Braeden

Braiden

Bram

Branden

Brandon

Braxton

Brayden

Brendan

Brenden

Brendon

Brennan

Brent

Bret

Brett

Brian

Bridger

Brigham

Briscoe

Bristol

Britton

Brock

Brody

Bronte

Brooks

Bruce

Bryan

Bryant

Buck

Bud

Buddy

Burt

Burton

Buster

Byrne

Byron

Cade

Caden

Caesar

Cairo

Cal

Caleb

Calvin

Camden

Camron

Canute

Carl

Carlisle

Carlton

Carlyle

Carter

Casimir

Cassian

Cecil

Cedric

Celestine

Chad

Chadwick

Chandler

Channing

Charles

Charlton

Chase

Chauncey

Chaz

Chesley

Chester

Chet

Chile

Chip

Christian

Christmas

Christopher

Chuck

Clancy

Clarence

Clark

Claud

Claudius

Clay

Clayton

Clem

Clement

Cleveland

Cliff

Clifford

Clifton

Clint

Clinton

Clitus

Clive

Cody

Colbert

Colby

Cole

Coleman

Colin

Collin

Colten

Colton

Columban

Connell

Connor

Conrad

Constant

Cooper

Corbin

Cordell

Corey

Corie

Cornelius

Cornell

Cory

Cosmo

Coty

Craig

Cree

Creighton

Crispian

Crispin

Crofton

Cullen

Curt

Curtis

Cuthbert

Cy

Cymbeline

Cyril

Cyrus

Dacre

Daley

Dallas

Dalton

Daly

Damian

Damion

Damon

Dane

Daniel

Dannie

Danny

Darden

Darell

Daren

Darin

Darius

Darrel

Darrell

Darren

Darrin

Darryl

Darwin

Daryl

Dave

Davey

David

Davie

Davin

Davis

Davy

Dawson

Dean

Deandre

Deangelo

Deemer

Deforest

Deforrest

Delbert

Dell

Delmar

Delroy

Den

Dene

Denholm

Denis

Dennis

Denny

Denton

Denver

Denys

Denzel

Denzil

Deon

Deonne

Derby

Derek

Derick

Derren

Derrick

Deryck

Deshaun

Deshawn

Desmond

Detta

Deven

Devereux

Devin

Dewayne

Dexter

Dick

Digby

Diggory

Dillon

Dion

Dirk

Dolph

Dom

Dominic

Dominick

Don

Donald

Donnie

Donny

Doran

Dorian

Doron

Doug

Douglas

Drake

Drew

Driscoll

Driskoll

Drogo

Duane

Dudley

Duke

Duncan

Dunstan

Durward

Dustin

Dwayne

Dwight

Dylan

Earl

Earle

Earnest

Ebenezer

Ed

Eddy

Edgar

Edison

Edmund

Edric

Edward

Edwin

Edwyn

Egbert

Eldon

Eldred

Eli

Elijah

Eliot

Eliott

Ellery

Elliot

Elliott

Ellis

Elmer

Elric

Elroy

Elsdon

Elton

Elvin

Elvis

Elwin

Elwood

Elwyn

Emerson

Emery

Emmanuel

Emmerson

Emmet

Emmett

Emory

Eric

Erick

Erle

Ern

Ernest

Ernie

Errol

Erskine

Esmond

Esmund

Ethan

Eugene

Eustace

Evan

Evander

Everard

Everett

Everitt

Ewart

Ezekiel

Ezra

Fabian

Farley

Faron

Farran

Felix

Fenton

Ferdie

Ferdinand

Ferdy

Fido

Fitz

Fitzroy

Fletcher

Flip

Floyd

Ford

Forest

Forrest

Foster

Fox

France

Frank

Franklin

Franklyn

Fraser

Frazier

Fred

Freddy

Frederick

Fredrick

Freeman

Fulk

Fulton

Gabe

Gabriel

Gage

Galen

Gall

Gareth

Garey

Garfield

Garland

Garret

Garrett

Garrick

Garry

Garth

Gary

Gavin

Gawain

Gayelord

Gaylord

Geffrey

Gene

Geoff

Geoffrey

Geordie

George

Gerald

Gerard

Gerrard

Gervase

Gib

Gideon

Giffard

Gil

Gilbert

Giles

Gladwin

Gladwyn

Glanville

Glen

Glenn

Goddard

Godfrey

Godric

Godwin

Gomer

Goodwin

Gord

Gorden

Gordon

Gore

Gosse

Grady

Graeme

Graham

Grahame

Grant

Granville

Gratian

Greg

Gregg

Gregory

Greig

Grenville

Gresham

Grier

Griffin

Grosvenor

Grover

Guiscard

Gus

Guy

Gyles

Hal

Hale

Hall

Hallam

Hamilton

Hammond

Hank

Harding

Hardy

Harlan

Harland

Harmon

Harold

Harris

Harrison

Harry

Harve

Harvey

Harvie

Haywood

Headley

Heath

Hector

Hedley

Henderson

Henry

Herb

Herbert

Herbie

Herman

Heron

Hervey

Hewie

Hiram

Holden

Homer

Hopkin

Horace

Horatio

Howard

Howie

Hubert

Hudson

Huey

Huffie

Hugh

Hughie

Hugo

Humbert

Humphrey

Humphry

Hyram

Ian

Ike

Ingram

Inigo

Innocent

Ira

Irvin

Irvine

Irving

Isaac

Isador

Isadore

Isaiah

Ishmael

Isiah

Isidore

Issac

Ivor

Izzy

Jack

Jackson

Jacob

Jake

Jalen

Jamaar

Jamar

James

Jamey

Jamison

Jared

Jarod

Jarred

Jarrett

Jarrod

Jarvis

Jason

Jasper

Jaxon

Jay

Jaycob

Jaydon

Jaye

Jaylen

Jaylin

Jaylon

Jayson

Jeb

Jed

Jeff

Jefferson

Jeffery

Jeffrey

Jeffry

Jem

Jemmy

Jep

Jepson

Jerald

Jere

Jeremiah

Jeremy

Jericho

Jermaine

Jerold

Jerome

Jerrard

Jerrod

Jerrold

Jervis

Jesse

Jethro

Jim

Jimi

Jimmy

Joachim

Joby

Joe

Joel

Joey

John

Johnathan

Johnathon

Johnie

Johnny

Jolyon

Jonah

Jonathan

Jonathon

Jonny

Jonty

Jordon

Joseph

Josh

Joshawa

Joshua

Josiah

Judah

Judd

Jude

Julian

Julius

Julyan

Junior

Justin

Justyn

Kade

Kaden

Kaleb

Kam

Kameron

Keaton

Keefe

Keegan

Kegan

Keith

Kelvin

Kemp

Ken

Kendal

Kendrick

Kenelm

Kenith

Kennard

Kenneth

Kennith

Kenny

Kenrick

Kent

Kenton

Kenyon

Kermit

Kerr

Keshaun

Keshawn

Kevin

Kian

Kiefer

Kimball

King

Kip

Kipling

Kirby

Kirk

Kodey

Kody

Kolby

Kole

Konnor

Korbin

Korey

Kory

Kristopher

Kurtis

Kynaston

Kyran

Lake

Lalo

Lambert

Lance

Lancelot

Landon

Lane

Lanford

Lanny

Larkin

Larrie

Larry

Launce

Laurence

Lawrence

Lawson

Layton

Laz

Leland

Lemoine

Len

Lenard

Lennard

Lennie

Lennox

Lenny

Lenox

Leo

Leon

Leonard

Leopold

Leroi

Leroy

Les

Lester

Levi

Lewin

Lewis

Lex

Leyton

Lincoln

Lindon

Linford

Linton

Linwood

Lloyd

Lockie

London

Lonnie

Lonny

Lorin

Lorn

Lorne

Lorrin

Louie

Louis

Lovel

Lovell

Lowell

Loyd

Lucas

Lucian

Lucius

Lucky

Ludo

Ludovic

Luke

Luther

Lyle

Lyndon

Lynton

Lynwood

Magnus

Maitland

Major

Malachi

Malcolm

Manfred

Manley

Manny

Mansel

Manuel

Marcus

Marius

Mark

Marlin

Marlon

Marly

Marmaduke

Marquis

Marquise

Marshal

Marshall

Martie

Martin

Marty

Marvin

Marvyn

Mason

Masterman

Mat

Mathew

Matt

Matthew

Matthias

Matty

Maurice

Maverick

Max

Maximilian

Maximillian

Maxwell

Maynard

Mayson

Melville

Melvin

Melvyn

Merlin

Merrick

Merton

Merv

Meyer

Micah

Michael

Micheal

Mick

Mickey

Mike

Milburn

Miles

Milford

Millard

Milo

Milton

Mitch

Mitchell

Monroe

Montague

Monte

Montgomery

Monty

Mordecai

Mordikai

Morley

Morris

Mort

Mortimer

Morton

Morty

Moses

Moss

Munro

Munroe

Murray

Myles

Myron

Nandy

Napier

Nat

Nathan

Nathaniel

Neal

Ned

Neely

Neil

Nelson

Nevil

Neville

Newt

Newton

Nic

Nicholas

Nick

Nickolas

Nicodemus

Nigel

Nikolas

Niles

Nimbus

Nivek

Noble

Nolan

Noll

Norbert

Norm

Norman

Normand

Norris

Norton

Norwood

Nowell

Oberon

Odell

Ogden

Oliver

Omega

Ormerod

Ormond

Orrell

Orson

Orval

Orville

Osbert

Osborn

Osborne

Osbourne

Oscar

Osmond

Osmund

Oswald

Oswin

Otis

Oz

Ozzie

Ozzy

Pace

Paden

Paise

Palmer

Pancras

Parris

Patrick

Patton

Paul

Pearce

Peers

Perce

Percival

Percy

Peregrine

Perry

Pete

Peter

Phil

Philbert

Philip

Phillip

Philo

Phineas

Pierce

Piers

Pip

Placid

Poldie

Porter

Prosper

Quanah

Quentin

Quin

Quincey

Quincy

Quintin

Quinton

Radcliff

Raeburn

Rafe

Rainard

Raleigh

Ralf

Ralph

Ralphie

Ramsey

Randal

Randall

Randell

Randolf

Randolph

Ranulph

Raphael

Rastus

Ray

Raymond

Raymund

Raynard

Rayner

Read

Red

Redd

Reed

Reg

Reggie

Reginald

Reid

Reuben

Rex

Reynard

Reynold

Rhett

Rian

Rich

Richard

Richie

Rick

Rickey

Rickie

Ricky

Ridley

Rigby

Rik

Ritchie

Rob

Robert

Rocky

Rod

Roddy

Roderic

Roderick

Rodge

Rodger

Rodney

Rodolph

Roger

Roland

Rolf

Rolland

Rollo

Rolo

Rolph

Roly

Ronald

Ronny

Roosevelt

Roscoe

Ross

Roswell

Rowland

Rowley

Roy

Royal

Royale

Royce

Roydon

Royle

Royston

Rube

Rudolph

Rudy

Rudyard

Rufus

Rupert

Russ

Russel

Russell

Rusty

Rylan

Ryley

Sacheverell

Sachie

Sampson

Samson

Samuel

Sandford

Sanford

Sawyer

Saxon

Scot

Scott

Scottie

Scotty

Seamour

Sebastian

Sefton

Selwyn

Seneca

Seward

Seymour

Shane

Shaun

Shaw

Sheard

Sheldon

Sheridan

Sherlock

Sherman

Shiloh

Sid

Sigmund

Silas

Silvester

Simon

Sinclair

Sly

Solomon

Spencer

Spike

Stafford

Stan

Stanford

Stanley

Stephen

Sterling

Steve

Steven

Stew

Stewart

Stirling

Stu

Stuart

Sunny

Syd

Sylvester

Tad

Talbot

Tarquin

Tatton

Ted

Teddy

Tel

Tennyson

Terance

Terence

Terrance

Terrell

Terrence

Tex

Thad

Thaddeus

Thane

Theo

Theobald

Theodore

Thom

Thomas

Thorburn

Thorley

Thornton

Thurstan

Tibby

Tiger

Tim

Timmy

Timothy

Titus

Tobin

Tod

Todd

Tolly

Tom

Tommy

Tony

Tranter

Travers

Travis

Trent

Trenton

Trev

Trevelyan

Trevor

Trey

Tristan

Tristand

Tristen

Tristin

Triston

Tristram

Troy

Trueman

Truman

Tucker

Ty

Tybalt

Tye

Tylar

Tylor

Tyreek

Tyrell

Tyrese

Tyrik

Tyriq

Tyrone

Tyrrell

Tyson

Uland

Ulric

Ulysses

Upton

Urban

Valentine

Vance

Vaughan

Vaughn

Vere

Vergil

Vernon

Victor

Vin

Vinal

Vince

Vincent

Vinnie

Virgil

Wade

Waldo

Walker

Wallace

Walt

Walter

Walton

Ward

Wardell

Warner

Warren

Warwick

Washington

Wat

Wayland

Waylon

Wayne

Webster

Weldon

Wendell

Wesley

Weston

Whitaker

Wil

Wilbur

Wilburn

Wiley

Wilf

Wilford

Wilfred

Wilfrid

Wilkie

Will

Willard

William

Willis

Willoughby

Willy

Wilmer

Wilmot

Wilson

Wilton

Windsor

Winfred

Winston

Winthrop

Winton

Wolf

Woodrow

Woody

Wright

Wyatt

Wymond

Wystan

Xaviar

Xavier

Xavior

Xerxes

Xzavier

Yorick

York

Zach

Zachariah

Zacharias

Zachary

Zachery

Zack

Zackary

Zackery

Zak

Zander

Zane

Zavier

Zed

Zeke

Zeph

Zubin

Nomi maschili francesi

Non amate la pronuncia e i suoni anglofoni? Nessun problema, anche la Francia è patria di numerosi nomi maschili di tendenza. Sono poetici e musicali, magari qualcuno ha una pronuncia particolare e difficile, ma nulla che non si possa imparare e insegnare agli altri. Ecco dunque i nomi maschili francesi più famosi.

Adrien

Alain

Alban

Albéric

Albert

Alexandre

Alexis

Alfred

Alliaume

Alphonse

Amaury

Ambroise

Amedé

André

Anthèlme

Anthime

Anthony

Antoine

Antonin

Apollinaire

Ariel

Armand

Arnaud

Arnoux

Arsène

Arthur

Aubert

Aubin

Aubry

Auguste

Augustin

Aurélien

Aymeric

Aymon

Balthazar

Baptiste

Bartholomé

Basile

Bastien

Baudouin

Benjamin

Benôit

Bérard

Bérenger

Bernard

Bertrand

Bienvenu

Blaise

Borromé

Briac

Brice

Bruno

Canut

Cédric

Célestin

César

Charles

Chrétien

Christian

Christophe

Claude

Clément

Clovis

Côme

Conrad

Constant

Corentin

Côsme

Crépin

Crispin

Cyprien

Cyril

Damien

Daniel

David

Denis

Désiré

Didier

Dieudonné

Dominic

Donatien

Dorian

Edgard

Edmond

Edouard

Egide

Eleuthère

Elie

Eloi

Emeric

Emile

Emilien

Emmanuel

Enguerrand

Eric

Ernest

Etienne

Eugène

Eusebe

Eustache

Eymeric

Fabian

Fabien

Fabrice

Fantin

Fédor

Félicien

Félix

Ferdinand

Fernand

Flavie

Flavien

Florent

Florentin

Florian

François

Frédéric

Fridolin

Gabriel

Gaël

Gaëtan

Gaspard

Gaston

Gatien

Gaubert

Gauthier

Geoffroy

Georges

Gérald

Gérard

Germain

Gervais

Ghislain

Gilbert

Gildas

Gilles

Gontrand

Gratien

Grégoire

Grégorie

Guénolé

Guerric

Guillaume

Gustave

Gustave

Gutlac

Guy

Hector

Henri

Herbert

Hércules

Hervé

Hilaire

Hippolyte

Honorat

Honoré

Horace

Hubert

Hugo

Hugues

Ignace

Irèné

Isaïe

Isidore

Jacques

Jean

Jérémy

Jérôme

Jildaz

Joachim

Jocelyn

Joël

Jonas

Jordan

Joris

Joseph

Josselin

Jourdain

Judicaël

Jules

Julien

Justin

Kilian

Lacelot

Lambert

Laurent

Lazare

Léandre

Léo

Leon

Léonard

Léonce

Léopold

Lilian

Lionel

Loïc

Louis

Loup

Luc

Lucas

Lucien

Ludovic

Maël

Magloire

Malo

Marc

Marcel

Marin

Martial

Martin

Mathias

Mathieu

Mathis

Mathurin

Matthieu

Mauger

Maurice

Maxence

Maxime

Maximilien

Maximine

Médard

Médéric

Méliton

Michel

Moïse

Morgan

Nathan

Nathanaël

Nestor

Nicolas

Noël

Norbert

Octave

Odilon

Olivier

Omer

Ophélys

Pacôme

Pascal

Patrice

Patrick

Paul

Philèmon

Philippe

Pierre

Pierrick

Quentin

Rainier

Raphaël

Raymond

Réginald

Régis

Régnault

Rémy

Renaud

René

Richard

Robert

Robin

Rodrigue

Rogatien

Roger

Roland

Romain

Romaric

Roméo

Rufin

Salomon

Samuel

Sébatien

Séraphin

Serge

Séverin

Sigismond

Silvère

Simeon

Simon

Sofian

Stéphane

Sylvain

Sylvestre

Tancrède

Tanguy

Térence

Théo

Théodore

Théophane

Théophile

Théotime

Thibaud

Thibault

Thibaut

Thierry

Thomas

Titouan

Tom

Tristan

Tropez

Ulysse

Urbain

Valentin

Valère

Victor

Vincent

Virgile

Xavier

Yaël

Yann

Yannick

Yannis

Yoann

Youri

Yvan

Yves

Zacharie

Zénobé

Zénon

Nomi maschili personaggi Disney

Chiudiamo la nostra carrellata di nomi maschili con un pizzico di magia: se c’è una costante nella vita di tutti, che ci accompagna sin da quando siamo piccoli, questa è sicuramente rappresentata dai cartoni animati della Disney. Opere d’arte in movimento immortali, impresse nella nostra memoria ancora oggi, perché dunque non usare il nome di un bel principe Disney per il vostro bimbo in arrivo?

Filippo: il principe de La Bella Addormentata nel Bosco

Eric: il principe de La Sirenetta

Adam: il principe trasformato in fiera ne La Bella e la Bestia

Aladdin: il protagonista orientale dell’omonimo cartone Disney

John: il capitano di Pocahontas

Li Shang: il capitano della principessa Mulan

Flynn: l’avvenente ladruncolo che conquisterà il cuore di Rapunzel

Siete riusciti a trovare il nome maschile che stavate cercando? Noi ci auguriamo di si, in caso contrario non disperate, tornate a scorrere questa lista a intervalli regolari, non forzate le vostre idee ma liberate la fantasia, provando a ripetere uno o l’altro nome, più volte, con pazienza, nel corso dei giorni. Avete svariati mesi per fare la vostra scelta definitiva, non fatevi rapire dall’ansia. Buona fortuna e… cari auguri.