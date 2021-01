Da Isdinceutics, K-Ox Eyes e Vital Eyes

Pubblicità

Gli occhi sono i più potenti alleati della comunicazione non verbale. Mai come ora i nostri rapporti sono affidati allo sguardo e mai come ora gli occhi si trovano in primo piano a parlare di noi. Uno sguardo splendente e disteso è una testimonianza di benessere da donare a noi stessi e al prossimo. Ecco allora che ISDIN, leader in dermocosmetica, accorre in aiuto per prevenire possibili inestetismi nella preziosa e delicata zona del contorno occhi, con due innovativi prodotti della linea Isdinceutics.

Il già famoso e apprezzato, Isdinceutics K-Ox Eyes, contorno occhi specialmente formulato per contrastare borse e occhiaie, oggi si rinnova con il nuovo applicatore ceramico effetto freddo. La formula, a base di Ossido di Vitamina K, Haloxyl, Eyeliss e acido ialuronico, rimane invariata; risulta però potenziata dall’applicatore che migliora la microcircolazione, decongestiona e rinfresca la pelle. Fin da subito lo sguardo appare più luminoso e riposato. L’utilizzo continuato riduce visibilmente il volume delle borse e attenua gradualmente il colore scuro o pigmentato delle occhiaie, proteggendo al tempo stesso dalla perdita di idratazione e migliorando l’elasticità cutanea.

E se ISDINCEUTICS K-Ox Eyes ci viene in aiuto con borse e occhiaie, la novità dell’anno Isdinceutics Vital Eyes è il miglior alleato per contrastare i segni visibili dell’età, con in più un’azione detox. La sua formula è specificatamente pensata per trattare in modo efficace, intensivo e in profondità rughe e linee d’espressione, nonché per detossinare la pelle e ottenere uno sguardo giovane, radioso e fresco. Contiene infatti Melatonina, che aiuta a rigenerare la pelle stressata dalle aggressioni esterne, e il complesso LiftFirm che distende e riduce le rughe del contorno occhi. Caffeina e un estratto di alghe favoriscono inoltre un’azione detox, aiutando a decongestionare la zona del contorno occhi e cancellando i segni di stanchezza. Come massimizzarne ulteriormente l’effetto? Grazie allo speciale applicatore effetto freddo di Vital Eyes che stimola la microcircolazione cutanea. Saper sorridere con gli occhi è un regalo, poter contare su una pelle morbida, distesa e tonica che faccia risplendere quel sorriso è la promessa che ISDIN rinnova a chi, nella beauty routine quotidiana, si affida alla scienza al servizio della bellezza.

