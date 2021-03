Malo cashmere primavera/estate 2021

Pubblicità

Malo, marchio storico del Made in Italy, presenta una propria lettura della stagione Primavera/Estate con una collezione 2021 ispirata alla leggerezza e che recupera quel prezioso passato fatto di sapiente artigianalità e alta qualità nella lavorazione dei filati e dei tessuti.

Comfort e stile fanno da filo conduttore della collezione, per capi senza tempo come vuole la tradizione Malo, dove l’heritage del brand viene esaltato e reso contemporaneo. Capi leggeri e morbidi, intense palette pastello, lavorazioni che spaziano dalla coste inglesi, alle trame in rilievo, passando per le intramontabili trecce. Tutto parla un linguaggio senza tempo, come lo sono i capi Malo, capaci di essere attuali stagione dopo stagione e di essere tramandati di generazione in generazione, senza perdere il loro fascino, bensì guadagnando allure ed eleganza.

Per lui, capi contraddistinti dall’altissima qualità del filato e il soft tailoring. Grande protagonista la maglieria in morbido cotone o cashmere finissimo, ma anche pantaloni tinti in capo, camicie in jeans di lino/cotone, polo in cashmere seta, giacche in nylon ultraleggero.

Il “punto diamante” si fa spazio, tra le maglie e i pantaloni, fino ad arrivare sulle friulane in velluto, divenendo tratto iconico della collezione e massima esaltazione dell’artigianalità squisitamente italiana.

Impossibile guardare al futuro senza conoscere le radici più profonde. Anche nella collezione Primavera/Estate 2021 Malo si pone questo obiettivo, riscoprendo la tradizione e la preziosa eredità della storia manifatturiera italiana, con uno sguardo sempre rinnovato che volge al futuro.

www.malo.it