Collezione Autunno/Inverno 2021 firmata Chiara Boni

Per la stagione Autunno/Inverno 2021, Chiara Boni La Petite Robe ha messo in scena un’eleganza forte, definita, che accoglie le suggestioni del guardaroba maschile per un look assertivo, sintetico, ma che lascia il segno.

I volumi si fanno più morbidi e rilassati nelle nuove uniformi da giorno: suits, spezzati e tute in un jersey soffice che asseconda i movimenti del corpo, ma che al contempo disegna silhouette impeccabili.

Stampe di gusto sartoriale, come check, tweed e Principe di Galles, catturano l’attenzione, amplificando il tocco mannish di pantaloni con pinces indossati con camicie bianche, da portare però con bustini operati per un tocco di femminile sensualità.

I capispalla, come i caban imbottiti in velluto o in jersey stampato, rivelano forme avvolgenti per un effetto cocoon. Gli abiti, immancabili nel guardaroba Chiara Boni, spaziano da stili in jersey con scollature a cuore e ruches laterali, fino a maxi dress in morbido velluto con drappeggi e maniche ornamentali e a modelli a colonna con colli alla coreana, essenziali ma elegantissimi. Il gioco di texture si arricchisce della consistenza preziosa del lurex e delle paillettes, i cui effetti di luce scintillanti son bilanciati dalla purezza delle forme di abiti e maxi gonne.

La collezione si arricchisce anche della nuova linea di borse prodotta in licenza dall’azienda italiana Malone Srl. L’ampia collezione di raffinate borse in pelle e velluto, interamente cucite a mano e curate in ogni minimo dettaglio, spazia da modelli eleganti e funzionali pensati per il giorno, fino a clutch da sera con dettagli di cristalli Swarovski.

Il logo CB diventa protagonista nelle chiusure, ma anche inspirando la silhouette dei manici. Filmato sul rooftop della Casa del Cedro, un prestigioso palazzo costruito negli anni 50 nel cuore del quartiere di Brera, lo show digitale ha visto le modelle sfilare su una passerella che sembra sospesa sulla città, grazie ad una veduta a 360° su Milano. Un messaggio di positività, ottimismo e resilienza.

www.chiaraboni.com