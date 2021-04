Green Tea Sakura Blossom di Elizabeth Arden

Pubblicità

La collezione Green Tea di Elizabeth Arden dà il benvenuto alla nuova fragranza Green Tea Sakura Blossom Eau de Toilette Spray – una composizione luminosa che risveglia deliziosamente i sensi.

Ispirato agli alberi di Sakura, che fioriscono solo per un tempo molto breve in primavera, questo profumo cattura la bellezza dei petali setosi che si schiudono in un meraviglioso spettacolo naturale. Si può percepire la rinfrescante leggerezza e la luminosità che ricorda un soleggiato giardino di ciliegi, prima di addolcirsi con l’accordo di mandorla dolce, bergamotto frizzante, fiori di ciliegio bianco e fresco tè verde.

“Come profumiere e artigiano, mi lascio ispirare da qualsiasi lavoro artigianale che richiede un’immensa quantità di pazienza e attenzione ai dettagli. Quando formulo una nuova creazione, attingo spesso alla mia passione per la storia, la cultura e l’arte. Green Tea Sakura Blossom è il mio tributo a Hokusai, uno xilografo giapponese, e alle sue famose stampe di evasione che catturano i magnifici fiori di ciliegio del Giappone – tanto belli da sembrare reali – con la loro luce, il loro splendore, e la loro stupefacente etereità.” – Rodrigo Flores-Roux, Maestro Profumiere per Givaudan.

La fragranza si presenta con gustose note di testa alla Mandorla dolce, Essenza di Mandarino, Olio di Bergamotto, Foglie di Violetta; calde note di cuore con i Fiori di Ciliegio, Accordo di Tè Verde, Gelsomino Sambac, Peonia Bianca; deliziose note di fondo con il Muschio di Semi di Ambretta, Accordo di Betulla Bianca e Velvet Musks.

Il packaging di Green Tea Sakura Blossom è gioioso: propone un’allegra decorazione con delicati fiori di ciliegio rosa, su un rilassante sfondo blu cielo.

#ElizabethArden #GreenTeaPerfume