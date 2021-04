Emporio Armani Eyewear Collection SS

Pubblicità

Giorgio Armani, da sempre sensibile ai temi della responsabilità ambientale, continua con Emporio Armani Eyewear il percorso responsabile del marchio, presentando nel 2021 una selezione di occhiali da vista e da sole realizzati con materiali eco-friendly. L’attenzione al tema della sostenibilità si riflette in questo progetto con una scelta di azioni coordinate del brand: dalla fase di studio e costruzione del prodotto, all’utilizzo di materiali riciclati, fino alla comunicazione e alle iniziative programmate nel corso dell’anno. La stessa campagna ADV scattata a Milano ha ottenuto la certificazione EMA Gold Seal Green dall’Environment Media Association in quanto ha seguito un’agenda sostenibile già in fase di shooting, con un considerevole risparmio di risorse e conseguente riduzione delle emissioni di gas serra. Quest’ultime sono state compensate supportando Agrocortex, un progetto REDD+ di off-setting teso alla conservazione della biodiversità e alla lotta ai cambiamenti climatici. I materiali espositivi della collezione e i relativi imballi sono pensati per avere il minimo impatto. Sono infatti prodotti con carta e cartone FSC 100% riciclabili. Anche il packaging è stato ugualmente rivisto utilizzando materiali come il poliestere riciclato.

1 di 5

www.armani.com