Rolex presenta la nuova generazione del modello Explorer

L’Explorer è nato sul Tetto del Mondo ed è stato progettato in collaborazione con gli alpinisti leggendari. Sin dal suo lancio, l’Explorer si è costantemente evoluto per meglio rispondere alle necessità degli esploratori. Sempre più solido, sempre più leggibile. Ha saputo adattarsi agli ambienti più estremi dove il controllo del tempo è quasi sempre una questione di sopravvivenza. L’Explorer di nuova generazione s’inserisce nella perpetua ricerca del miglioramento e dell’eccellenza Rolex. Senza mai tradire le prestazioni, non scende a compromessi con l’eleganza. L’Oyster Perpetual Explorer si declina in versione Rolesor giallo. Il Rolesor, l’abbinamento dell’acciaio Oystersteel e dell’oro 18 ct, è un’autentica firma di Rolex nonché la perfetta materializzazione di questo connubio tra forza e distinzione. L’acciaio Oystersteel è una lega unica di incomparabile robustezza e di impareggiabile lucentezza e rimane un elemento fondamentale della cassa, con i suoi 36 mm di diametro, prende a prestito le dimensioni del modello originale presentato nel 1953 a seguito della prima ascensione alla cima dell’Everest realizzata da Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay il 29 maggio dello stesso anno, e del bracciale dei modelli Explorer. La visualizzazione Chromalight dell’Explorer di nuova generazione è particolarmente efficace. Quando l’orologio si trova in un ambiente buio, il bagliore blu emesso dagli indici e dalle lancette mantiene la sua intensità più a lungo grazie alla sostanza luminescente innovativa ed esclusiva con cui sono riempiti o che li riveste. Alla luce del giorno, il colore bianco di questi elementi di visualizzazione è più vivo. Questo modello è dotato del calibro 3230, un movimento all’avanguardia della tecnologia orologiera. Come ogni orologio Rolex, l’Oyster Perpetual Explorer vanta la certificazione di Cronometro Superlativo che garantisce prestazioni al polso fuori dal comune.

