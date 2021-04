La collezione Dining e Living di Ludovica Mascheroni

Pubblicità

Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e interior design di lusso, presenta la collezione Dining e Living Primavera/Estate 2021.

Un inno alla serenità, agli spazi concepiti per vivere la casa con un’eleganza discreta e atmosfere accoglienti, quasi ovattate. «La nuova collezione Home dedicata al dining e living vuole rappresentare un auspicio per un futuro più sereno. Con nuance luminose che vanno dal grigio chiaro al bianco, passando per un rassicurante color cuoio, tessuti e materiali preziosi ma sempre discreti e dettagli di lavorazioni pregiate, abbiamo voluto idealmente trasportare coloro che andranno ad abitare i nostri spazi in una dimensione fatta di calma e serenità, stati d’animo oggi più che mai desiderati», sottolinea Fabio Mascheroni, proprietario e fondatore del brand insieme a Roberta Caglio.

La produzione di Ludovica Mascheroni è completamente realizzata in Italia da esperte mani artigiane e il suo design rappresenta un percorso fatto di entusiasmi, sinergie e azioni finemente coordinate in ogni piccolo dettaglio. L’arte di abitare del brand si manifesta dedicandosi con cura ai dettagli e ai materiali, per rendere ogni realizzazione unica e inimitabile.

Nel brand Ludovica Mascheroni convivono due dimensioni: la tradizione, quella del mobile d’eccellenza realizzato da artigiani altamente qualificate, e il presente, ovvero la capacità di integrare il sapere artigianale con l’esclusività e un mood contemporaneo, in un’armoniosa forma di “contaminazione” tra design e moda. Inoltre, tutti gli arredi di Ludovica Mascheroni sono personalizzabili.

www.ludovicamascheroni.eu