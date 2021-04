La nuova linea Watches Mikonos by Alviero Martini 1ªClasse

Pubblicità

La nuova collezione orologi di Alviero Martini 1ªClasse si fa ispirare dal fascino delle isole più belle del pianeta, tra cui spicca la splendida greca Mykonos.

Alviero Martini 1ªClasse Watches rappresenta uno stile di vita raffinato ma libero, per viaggiatrici contemporanee che ricercano bellezza ed eleganza, apprezzano il design creativo e si affidano all’eccellenza della manifattura italiana.

La perla glamour dell’Egeo, Mykonos, è un’isola vivace, dove il tempo è scandito a ritmo di musica e feste e fa da ispirazione alla nuova Linea di orologi firmati 1ªClasse.

I modelli in elegante maglia Milano sposano dettagli ricercati nel quadrante incorniciato da lucenti cristalli, per tenere il ritmo con uno stile frizzante e casual chic. Il monogramma 1C è il dettaglio centrale che impreziosisce il quadrante e il cinturino creando un mix di contrasti di luce. Anche i colori sono glam, dal silver, rose gold o bicolore silver con elementi in rose gold.

I modelli Alviero Martini 1ªClasse Watches sono segnatempo preziosi e iconici che abbracciano ogni avventura esotica o urbana con la giusta dose di leggerezza ed eleganza, dando un valore al proprio tempo.

