ARAN Cucine apre quattro nuovi punti vendita in Italia

Le difficoltà e le incertezze che hanno caratterizzato l’ultimo anno non hanno fermato i piani di sviluppo del canale retail di ARAN Cucine. Oltre a consolidare la sua posizione di leader in ben 120 paesi nel mondo, tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 l’azienda ha infatti investito nell’apertura di quattro nuovi punti vendita distribuiti tra il nord e il centro Italia, lanciando un messaggio di ottimismo e di fiducia nella ripresa economica del Paese.

Il primo dei nuovi punti vendita è stato inaugurato a dicembre 2020 a Faenza, proprio alle porte del centro storico cittadino. Nei 130 mq dell’ARAN Cucine Store Faenza sono esposti sei modelli che spaziano tra collezioni design, contemporary, minimal e industrial. Solo qualche settimana dopo hanno aperto le loro porte anche l’ARAN Cucine Store Pordenone e l’ARAN Cucine Store Valdarno. 200 mq di esposizione nel primo, 300 nel secondo, per scoprire otto modelli e tante proposte per il living, così da coordinare e personalizzare al meglio gli elementi d’arredo di tutta la zona giorno.

Ancora, è prevista entro la fine del mese di aprile l’apertura dell’ARAN Cucine Store Roma San Giovanni, proprio nella capitale. Potendo contare sulla grande flessibilità produttiva di ARAN Cucine, azienda da sempre capace di rispondere a qualsiasi esigenza e alle richieste di tutte le fasce di mercato, ognuno dei punti vendita offre ai clienti consulenza tecnica e un’ampia scelta di configurazioni, materiali e finiture.

Mai come in questo momento è forte l’esigenza di prestare attenzione allo ‘spazio casa’, un luogo dove è fondamentale potersi sentire a proprio agio, e dunque da progettare in modo confortevole ed accogliente. Continuare ad ampliare i propri canali retail nel mercato Italia, per ARAN Cucine, vuol dire anche offrire nel modo più capillare possibile le proprie competenze e proposte d’arredo. Pasquale Consola, Direttore Commerciale Italia ARAN World, commenta così l’apertura dei nuovi store: ‘In un momento storico così complicato e caratterizzato dall’incertezza, poter contare sulla forza, la convinzione e l’apprezzamento di nuovi Partner commerciali è un grande motivo d’orgoglio, oltre che una spinta a perseguire senza sosta il nostro programma di sviluppo dei Monomarca in Italia. La nostra azienda andrà dunque avanti con il percorso di posizionamento strategico del marchio ARAN Cucine in atto già da qualche anno con rinnovata affidabilità, con passione, e con una visione positiva e piena di speranza per il futuro’.

www.arancucine.it