Acca Kappa crea EYE, spazzole per capelli, da bagno e altro ancora

Ha più di 150 anni ma un animo giovane e uno sguardo attento al futuro del pianeta. Acca Kappa, l’azienda di Treviso nata nel 1869, conosciuta ovunque per la qualità dei suoi prodotti per la cura e il benessere della persona, rinnova l’antica tradizione delle sue spazzole, con la linea EYE: spazzole per capelli, da bagno, spazzole per unghie e spazzolini da denti, realizzati con materiali eco-friendly di altissima qualità. Figlia di una storia che ha accarezzato generazioni di chiome, conquistando i consumatori più attenti e prestigiosi saloni di acconciatura di tutto il mondo, la nuova linea di accessori EYE riflette, anche nel nome, la filosofia Acca Kappa e la sua dedizione alla bellezza del mondo.

“Un occhio, un occhio attento”, si ispira ad un disegno di Federico, un bambino di 11 anni che raffigura un occhio, quello della Natura, sofferente ed in lacrime a causa dei nostri comportamenti, circondato da acqua, aria, terra e fuoco. Tale disegno, così suggestivo e carico di emotività, impreziosisce ogni prodotto all’interno della confezione. EYE, dunque, come promessa di bellezza, dal design raffinato e dall’elevata funzionalità, per rendere i capelli più luminosi, i denti più curati e sani, le unghie più forti, ma anche come impegno green: tutti gli oggetti della linea EYE sono realizzati con materiali biodegradabili o riciclati come il PCR, materiale plastico prodotto interamente da materia prima proveniente da post consumo, o l’acetato di cellulosa, ottenuto da risorse rinnovabili accessibili in natura. Anche il packaging ha un approccio sostenibile, dal momento che per realizzarlo vengono utilizzati solo cartoncini provenienti da foreste certificate FSC® e riciclabile al 100%.

www.accakappa.com