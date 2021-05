Christian Tasso, Nessuno Escluso. Diversità ed inclusione alla Fabbrica del Vapore

In mostra una serie di lavori fotografici di Christian Tasso, immagini di grande e medio formato, che raccontano la diversità come risorsa per l’intera umanità. L’artista si ispira a situazioni in diverse parti del mondo che abbracciano la “diversità” come una risorsa integrata nel contesto sociale in cui vivono. Le fotografie ritraggono, infatti, persone provenienti da 15 Paesi diversi: Italia, Ecuador, Romania, Nepal, Germania, Albania, Cuba, Mongolia, India, Irlanda, Svizzera, Kenya, Cambogia, Paraguay ed Etiopia.

Presentando al pubblico stralci di vita delle persone con disabilità, la mostra Nessuno Escluso è uno strumento di incontro e avvicinamento all’inclusione. Ogni immagine scattata da Christian Tasso riflette sulla storia personale del soggetto fotografato. Prima di tutto come individuo con la sua storia e con le sue ambizioni personali. La disabilità, quindi, diventa un elemento tra i tanti che costituiscono la sua identità.

La serie fotografica cerca di liberare lo sguardo dell’osservatore da visioni basate sulla disinformazione e su idee oggi controverse riguardanti le persone con disabilità. Diversamente dalle fotografie estreme della fotografa americana Diane Arbus (New York, 1923-1971) sul mondo della diversità, Tasso porta alla luce l’aspetto sensibile e umano dei soggettiche fotografa, facendo scoprire la loro vita quotidiana, il loro lavoro, il piacere di stare in famiglia e il piacere della vita.

Christian Tasso. Identità, memoria e rapporto uomo e natura