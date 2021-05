La nuova Capsule Collection di Wallpepper/Group-Warø

Pubblicità

Da sempre, WallPepper®/Group propone all’interno della sua ampia offerta di ‘immagini a parete’ speciali Capsule Collections, linee esclusive, in edizione limitata, che nascono da collaborazioni con artisti, fotografi e creativi che interpretano le pareti degli spazi contemporanei con uno ‘sguardo’ inedito e personale.

Ad arricchire il catalogo 2021 di WallPepper®/Group, l’inedita Capsule Collection di Warø: nascono, così, nuovi soggetti, che grazie all’esperienza decorativa e progettuale di WallPepper®/Group portano alle pareti una forza espressiva unica ed eccezionale, proponendo ‘suggestioni’ inedite per arredare lo spazio. L’ispirazione di Warø, giovane artista milanese, arriva dalle leggende della pop art, come Keith Haring e Andy Warhol, mentre l’energia che muove la sua creatività deriva dalle grandi metropoli internazionali, come New York o Milano, luoghi dove “regna il caos in un’armonia sospesa”.

“Per realizzare la grafica delle carte da parati WallPepper®/Group ho cercato di immaginare qualcosa di straordinariamente caotico e allo stesso tempo sorprendente nella sua capacità di trasmettere una profonda calma e serenità.” – racconta Warø. “Mi sono lasciato ispirare da immagini e suggestioni che trasportate a parete fossero in grado di creare un forte impatto visivo, molto incisivo e scenografico, ma che osservate più da vicino risultassero eccezionalmente chiare, lasciando vedere tutti gli elementi e i dettagli che danno vita alle diverse composizioni. Nonostante la staticità del ‘medium’ queste configurazioni sembrano sempre diverse, suscitano emozioni differenti in chi le osserva e, a seconda del contesto che le accoglie, generano atmosfere tanto affascinanti quanto uniche.”

Scegliere un soggetto Capsule Collection di WallPepper®/Group significa rivestire una superficie con una vera opera

d’arte contemporanea, creata e adattata su misura grazie a un supporto ecologico e altamente performante che permette all’immagine di dominare lo spazio proiettando l’osservatore in una nuova e personale dimensione. Tutte le Capsule Collections WallPepper®/Group nascono, quindi, dalla voglia di dare spazio a una pluralità di linguaggi che possono convivere tra loro e condividere la filosofia del brand, raccontandolo con sfumature e interpretazioni inedite.

Tra collezioni che si rinnovano anno dopo anno ed esclusive collaborazioni, WallPepper®/Group continua, così, a raccontare e a configurare nuove dimensioni, indoor e outdoor, per l’abitare contemporaneo, in un dialogo costante tra l’architettura degli spazi, la decorazione, l’arte e il design.

1 di 5

www.wallpepper.it