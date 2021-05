Le Tre Vaselle, il Resort & Spa immerso in un’atmosfera d’altri tempi

Pubblicità

Torgiano, la parte centrale dell’Umbria, in quello che viene definito il “Cuore verde d’Italia” a pochi passi da Perugia e Assisi. Qui, tra dolci colline di uliveti che producono un pregiato EVO e vigneti apprezzati per il famoso Rubesco, è possibile vivere un soggiorno immersi in una quiete raffinata e allo stesso tempo accogliente, all’insegna di emozioni uniche e indimenticabili.

Le Tre Vaselle Resort & Spa è un’antica dimora caratterizzata da una struttura e da arredi che si possono datare tra il ‘600 e il ‘700 con mura spesse, robuste travature lignee, tipici pavimenti in cotto e ampi camini in pietra. Ad impreziosire ulteriormente l’incanto della location, tessuti realizzati con telai a mano dagli abili artigiani del luogo. Incantevoli gli angoli dedicati ai momenti di relax e conversazione, o per sorseggiare una delle tante etichette del territorio.

Le 52 camere e suite, ristrutturate nel pieno rispetto delle forme e dei materiali dell’epoca e dotate dei più moderni comfort, si affacciano sulle silenziose strade del suggestivo borgo fluviale di Torgiano sorto in epoca romana, il cui panorama si perde tra le verdi terrazze e le dolci colline umbre. Il gusto raffinato della residenza d’epoca si ritrova anche nei due ristoranti de Le Tre Vaselle, entrambi attenti alla stagionalità e alla disponibilità delle selezionate materie prime del territorio.

Il Ristorante Gourmet Le Melograne, ricavato all’interno della hall padronale in un contesto esclusivo ed elegante, offre un vero e proprio percorso di sapori ed emozioni, mentre quello denominato Alla Vecchia Fornace rimanda ai locali dove un tempo ci si dedicava alla cottura della ceramica. L’offerta enogastronomica guida gli ospiti alla scoperta del territorio dal punto di vista dei suoi ingredienti e della sua tradizione che, seppur presentata nella sua accezione più genuina, non disdegna un tocco di attualità.

L’esperienza enogastronomica a 360° propone anche degustazioni di vino nella suggestiva cantina medioevale, visite guidate alle cantine della zona tra le quali valgono una sosta quelle di proprietà della famiglia Lungarotti che ha contribuito a rendere famosa nel mondo l’Umbria del vino. Non potrà mancare poi una tappa alla scoperta del Museo del Vino, meglio conosciuto come MUVIT, la più completa ed importante raccolta delle tecniche di viticoltura e della cultura vinicola italiana, altrettanto interessante il MOO, Museo dell’olivo e dell’olio, situato in un piccolo nucleo di abitazioni medievali all’interno delle mura castellane di Torgiano.

Il Resort offre anche una parentesi di relax rigenerante presso la SPA BellaUve dove si respira il profumo della lavanda e del gelsomino del Parco degli Ulivi Secolari in cui è immersa, e in cui si trova anche la suggestiva piscina esterna. All’interno della SPA, piscina riscaldata con idromassaggio e nuoto controcorrente, bagno turco cromo terapico, doccia emozionale, zona relax con chaise longue, cielo stellato e angolo tisaneria. Grazie al sapiente utilizzo di prodotti derivati dalla vite, dall’uva e dal vino è possibile godere di numerosi trattamenti di vinoterapia tra i quali imperdibile il Rituale BellaUve che prevede un’immersione subliminale nella vasca barrique con vino Sangiovese sorseggiando un calice di “Rubesco” Lungarotti, cui segue un massaggio scrub drenante per terminare con un bagno turco privato e un inebriante massaggio con olio di semi di vinaccioli dal potere antiossidante e anti-age.

