L’italian Luxury Living di Sean by Borzalino

Pubblicità

Elegante poltrona con struttura in legno rovere o noce Canaletto dal classico appeal scandinavo, Sean risulta abbinabile, in contrasto, con qualsiasi divano. Seduta e schienale in tessuto o pelle, sostenute da una scocca in metallo rivestita in pelle al vegetale con finitura a taglio vivo. La preziosità della pelle al vegetale, gli incontri speciali di materiali e colori. La grande flessibilità di una poltrona dalla linea pulita pensata anche per grandi spazi hospitality e commerciali.

Struttura interna: intelaiatura metallica a L.

Sospensione seduta: telaio e rete metallica.

Imbottiture: seduta volante in poliuretano espanso di densità 35Kg/m3 e rivestito con trapuntino in piuma canalizzata per garantire una localizzazione della piuma netta e costante nel tempo.

Schienale: in piuma canalizzata per conferire morbidezza e sofficità.

Dettaglio: scocca esterna con rifinitura a taglio vivo. Bordino in Gros-grain che sottolinea la forma della seduta e spalliera. Marchio “B” in ottone verniciato, intarsiato nella scocca in legno. Struttura esterna: in legno di rovere laccato o noce canaletto, eseguita da maestri artigiani con solidi innesti strutturali di pregevole fattura.

1 di 3

www.borzalino.com