Il 26 maggio 2021 riapre il Borgobrufa SPA Resort di Torgiano (PG), gioiello di charme e lusso nel cuore dell’Umbria. Gli ampi spazi interni e l’ambiente esterno, naturale e sconfinato, ne fanno il posto ideale per una vacanza in completa sicurezza. La stagione estiva porta inoltre importanti novità. Con l’Imperial Emotion Suite & SPA, si inaugura un nuovo stile di vacanza speciale. Previsto poi l’opening di Elementi Fine Dining, un ambiente raffinato ed esclusivo, di alta gastronomia.

L’Imperial Emotion Suite & SPA è sicuramente una delle novità più sorprendenti. La nuova suite si estende su uno spazio di 460 mq totali. 200 mq ospitano due camere doppie, piscina interna riscaldata con panca idromassaggio, sauna e bagno turco; 40 mq sono dedicati invece al patio con piscina idromassaggio. Infine gli ospiti della suite hanno a disposizione 220 mq di giardino privato. Un mondo a parte, fatto di lusso, charme e privacy totale per la coppia, fino a un massimo di 4 persone.

A deliziare sia gli ospiti del Borgobrufa SPA Resort sia gli esterni, arriva invece il nuovo Elementi Fine Dining, un ambiente raffinato e di charme per un’esperienza culinaria unica. Lo chef Andrea Impero proporrà qui due menu degustazione che guideranno gli ospiti alla scoperta di nuovi sapori, nuove esperienze e differenti visioni in un ambiente esclusivo.

Punto di forza del Resort è la SPA Borgobrufa che con i suoi 3.000 metri quadrati è la SPA più grande dell’Umbria. Al suo interno si trovano la piscina interna collegata, mediante porte subacquee scorrevoli, a quella esterna con acqua riscaldata, aperta tutto l’anno, con postazioni per l’idromassaggio e getti relax. E ancora la Sauna panoramica dalle ampie vetrate, la Sauna della natura e il Bagno di vapore. Ma il top è Cristalli di neve: l’ambiente, con temperatura massima di 12°C, ideale per il raffreddamento del corpo e la riattivazione della circolazione sanguigna, in contrasto con la calda temperatura delle saune. Essenze naturali, musica meditativa e illuminazione policromatica caratterizzano il Vitarium; cromoterapia personalizzata e una calda pioggia filiforme animano la AEMOTIO SPA; alta concentrazione salina nel Tempio del sale. Per il riposo, si può godere dell’originale Stanza delle stelle e della Stanza del camino, dell’Area relax panoramica e della Stanza relax sensoriale. Ambienti studiati per favorire meditazione, calma e rilassamento, attraverso l’uso attento di colori, illuminazione e musica. Molti sono i trattamenti da vivere individualmente e i rituali pensati per la coppia, da condividere con il partner nelle esclusive Private SPA.

Quella al Borgobrufa SPA Resort è una vacanza all’insegna di silenzio, quiete e relax. Resort adults only, è il luogo ideale per la coppia che ama perdersi nella natura e nel benessere, nella cultura e nei piaceri della gastronomia.

Lusso, charme, comfort e… sicurezza. Il benessere è da sempre al centro dell’offerta del Borgobrufa SPA Resort, dove ogni spazio è stato concepito per offrire i più alti standard di qualità, igiene e sicurezza. Da oggi, le accortezze di sempre si fondono alle disposizioni anti-contagio, dando vita al nuovo Protocollo di Sicurezza Borgobrufa.

In hotel sono a disposizione erogatori di gel disinfettante, tutto il personale indossa la mascherina, richiesta anche agli ospiti negli ambienti comuni, sono garantite la sanificazione di tutti i punti di contatto e le procedure di ricambio d’aria sanificata grazie ad uno specifico impianto certificato.

Viene inoltre consigliato il check-in online per minimizzare i punti di contatto.

Ogni camera è sanificata con strumentazione e prodotti specifici, mentre gli ingressi alla SPA sono contingentati e la disposizione dei lettini assicura la giusta distanza di sicurezza. L’ampio ristorante permette di rispettare il distanziamento, per consultare il menù è possibile utilizzare un QR Code. Anche all’esterno i grandi spazi sono l’ideale per godersi una vacanza senza pensieri e in assoluta sicurezza.

