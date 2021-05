Riaore l’Hotel CalaCuncheddi a Capo Ceraso, Olbia

Pubblicità

Lo splendido Hotel CalaCuncheddi riaprirà per la stagione il 28 maggio 2021. Sono solo due i gradini che separano CalaCuncheddi dalla sua spiaggia, lambita dal mare calmo, turchese e cristallino della baia di Li Cuncheddi, su cui si affaccia, da solo, questo splendido Resort, nella favolosa Sardegna. Il team di CalaCuncheddi accoglierà gli ospiti garantendo comfort, salute e sicurezza per una vacanza rilassante e in libertà.

Il mare a pochi passi, una spiaggia privata, i ristoranti sotto le stelle e un immenso parco privato regaleranno agli ospiti un soggiorno all’insegna della tranquillità, del benessere e della buona cucina.

Le camere dotate di balconi e grandi terrazzi permetteranno di godere in totale intimità di ogni servizio dell’hotel, dalla colazione alla cena, con la sola compagnia del profumo del mare e del giardino.

CalaCuncheddi: mare turchese, ottimo cibo, tanto relax, tramonti mozzafiato, ideale per una vacanza in famiglia, una luna di miele, un’occasione speciale, meta perfetta per staccare la spina anche in un weekend lungo.

CalaCuncheddi dispone di 79 camere e suite, 3 ristoranti, una piscina infinity, accesso privato alla spiaggia, una splendida Spa, fitness center vista mare e un piccolo centro congressi.

Nei ristoranti, Asarena bordo piscina e Asumari a pochi passi dal mare, lo chef Domenico Dapas accompagna gli ospiti in uno straordinario viaggio nella cultura del gusto a kilometro zero.

Il nuovissimo ristorante Zinnibiri, in una location magica affacciato sul mare, offre una cucina sarda dai sapori autentici, rivisitata in chiave moderna.

Fiore all’occhiello di CalaCuncheddi è la Spa, realizzata in collaborazione con Gessi, l’esclusivo brand di design che ha trasformato questo spazio in un’oasi di benessere. La SOHA Medi-Spa regalerà esperienze uniche offrendo trattamenti con prodotti naturali fino al 99% utilizzando erbe medicinali, frutti e spezie del luogo.

A disposizione degli ospiti anche un centro fitness con attrezzatura Technogym.

1 di 4

www.calacuncheddi.com