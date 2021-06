Pandora cattura l’essenza dell’estate con nuovi gioielli

Pubblicità

L’estate è un momento di gioia e avventure che richiamano i chiari tramonti e le onde dell’oceano. Pandora con il suo ultimo lancio celebra questa stagione grazie a due nuovi coloratissimi charm, il Pesce blu che si muove dinamicamente grazie ad una tecnica chiamata

articolazione, che crea flessibilità e movimento e il Fenicottero Rosa in vetro di Murano, caratterizzato da un taglio cabochon e da piume openwork in Pandora Rose. Il brand presenta inoltre il bracciale Sentiero ispirato alle scintillanti onde dell’oceano incastonato da sinuosi cristalli in pavè, un pendente e degli orecchini con perle naturali coltivate d’acqua dolce che creano un’elegante inno alla natura. Il design minimalista, mostra le loro naturali forme asimmetriche e l’iridescente luccichio.

Indossare bracciali e charm realizzati in metalli e materiali differenti che creano un mix di toni caldi e freddi vuol dire creare un’eleganza estiva disinvolta. “L’oceano è un meraviglioso mondo sottomarino ricco di vita e diversità” dicono Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, VP Creative Directors di Pandora – “le nostre nuove creazioni a tema marino rappresentano un tuffo in questo mondo per apprezzarne i suoi infiniti tesori”.

#PandoraOcean