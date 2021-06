Ville da sogno: 10 tra le più belle in Italia e nel mondo

Pubblicità

Combinano location straordinarie, architetture fantasiose e moderne, piscine, panorami, comfort. Viaggiare è bellissimo, ma farlo in grande stile è ancora meglio. Ecco le migliori ville da sogno in giro per il mondo. Sognamo insieme.

Ville da sogno nel mondo

1) Villa Egerton è una delle ville da sogno più belle del mondo si trova sulla Riviera Francese. È una villa storia dal gusto raffinatissimo e classico, e ha ospitato star come Coco Chanel e Greta Garbo. L’affitto è di 45.000 euro a settimana. Ma sognare non costa nulla. 2) Tra le ville da sogno in giro per il mondo non possono certo mancare quelle in location esclusive come le Bahamas. Questa villa nel sud delle Bahamas è immersa in un ambiente tropicale incontaminato pieno di fiori, palme e piante. Ha uno stile lussuoso ispirato al design del luogo, con tantissimo legno e colori brillanti. E si può affittare, per 46.261 euro a notte. 3) Per i minimalisti, invece, ecco un’altra villa da sogno al mare, questa volta ai Caraibi. Un design modernissimo e geometrico, con spazi aperti sull’oceano e tantissima luce. Si può affittare, ed è relativamente più economica: si trova a circa 590 euro a notte. Ville da sogno moderne Tra le ville da sogno migliori del mondo, e tra le più affascinanti, ci sono quelle dal design moderno ed estroso, fatto di forme geometriche, materiali ecologici, e attenzione al paesaggio. Veri e propri capolavori di architettura. 4) Famosissima è la Shell House nel cuore del Giappone, una grande struttura a conchiglia sospesa nel vuoto, che coesiste perfettamente con la florida natura circostante.

5) A Città del Capo si trova una villa modernissima a strapiombo sull’Oceano Atlantico. Linee geometriche anche per la piscina, vetro, e pietra. Sembra che questa perla sia ancora in vendita.

6) Dal design estroso è sicuramente Casa Folha, una villa dalle forme tropicali che si affaccia sull’Oceano. Si trova a Rio De Janeiro, a ridosso della spiaggia, con un molo privato. Gli interni sono in legno e si integrano con il paesaggio tropicale. È elegante e lussuosa, con tutti i comfort e curata nei minimi dettagli. È probabilmente la casa da sogno di chiunque.

Ville da sogno in Italia con piscina

L’Italia è ancora una delle destinazioni più gettonate e più affascinanti del mondo. Tra campagna, montagna, e mare, ecco le ville da sogno migliori del nostro Paese.