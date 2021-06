Le “stampe” sono protagoniste della collezione Luisa Spagnoli

Pubblicità

Il dress code di stagione prevede uno stile chic, dinamico e contemporaneo in un irresistibile métissage di fantasie e silhouette. È un’agenda piena di appuntamenti quella della donna Luisa Spagnoli, che si sta già preparando per innumerevoli appuntamenti e eventi en plein air. Un calendario che parte con un garden party nel parco di una villa storica di Milano, di cui protagonista indiscussa è la donna raffinata, capace di alternare alla perfezione volumi importanti a silhouette scivolate, costruzioni demi-couture a linee più semplici. Le stampe bouquet e le fantasie floreali su abitini e completi pigiama sono perfette per un’elegante tea party in giardino. Un’interpretazione della natura che espande i suoi confini fino alla regione del Kashmir e alla fantasia Paisley, con i suoi motivi a goccia originari dell’antica Persia; nuances che vanno dal più daily turchese fino alle sensuali tonalità di rosso e viola. Le proposte Luisa Spagnoli riescono ogni volta a valorizzare tutta la femminilità delle donne di classe. Dress off-shoulder, maxi blazer abbinati a pantaloncini sotto il ginocchio, balze, maniche a palloncino e maxi cinture in raffia intrecciata, donano inoltre un appeal retrò che fonde ricordi e dinamismo in un intreccio senza tempo.

1 di 3

www.luisaspagnoli.it